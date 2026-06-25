【 JOSEPH AND STACEY 】ブランド初のギンガムチェックシリーズが登場。大丸東京店POPUPで先行発売

株式会社クイーポ

韓国ライフスタイルブランド「JOSEPH AND STACEY」は、2026年7月1日（水）より大丸東京店POPUP STOREにて、ECで好評販売中のブランド初となるギンガムチェックシリーズを、オフラインで初めて展開いたします。

本コレクションは、「ドールハウス」の小さな世界観からインスピレーションを受けて誕生。

キャンディのようなパステルトーンに、夕暮れを思わせる深みのあるカラーを掛け合わせ、どこかノスタルジックで遊び心あふれるデザインに仕上げました。

リズミカルなギンガムチェック柄を、ブランドのアイコンである「ラッキープリーツニットバッグ」に落とし込み、夏の装いを軽やかに彩ります。

ビーチや旅行、レジャーなどアクティブなシーンにも映えるデザインと、プリーツニットならではの軽量性・収納力を兼ね備えた、夏のお出かけにぴったりのコレクションです。

ラッキープリーツニットチェック クロストラップ(M) チェリーレッド/ソーダブルー/黒ごまラテ \10,780(税込)



リボンのように結んだストラップがデザインのアクセント。

結び方によって長さを調整でき、クロスボディやショルダー、トートなど、その日のスタイリングに合わせて楽しめます。

10インチのタブレットやA5サイズのノート、ポーチなども収納できる、デザイン性と実用性を兼ね備えたサイズ感も魅力です。

ラッキープリーツニットストリングミニクロス チェック ブルーチェリー/クッキーブラック/メロンピンク/チェリーレッド \8,380(税込)

ころんとしたフォルムが目を引くミニクロスバッグ。

スマートフォンやリップ、ミニウォレットなどを収納できるコンパクトなサイズ感で、ちょっとしたお出かけや旅行先でのサブバッグとしても活躍します。



また、期間中は税込12,100円以上お買い上げのお客様に、ブランドオリジナルのリボンチャームをプレゼント。

さらに、「ギンガムチェックシリーズ」をお買い上げのお客様には、限定デザインのデイジーチャームをご用意しました。バッグにさりげないアクセントを添えるチャームは、その日のスタイリングや気分に合わせてアレンジをお楽しみいただけます。

※いずれも先着順・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

JOSEPH AND STACEY POPUP STORE

【期間】 2026年7月1日（水）～ 7月21日（火）

【営業時間】10:00 ～ 20:00

【開催場所】大丸東京店 3F イベントスペース

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

JOSEPH AND STACEY日本公式ショップの概要

ブランド名：JOSEPH AND STACEY

公式サイト：https://josephandstacey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/josephandstacey_jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

JOSEPH AND STACEYについて

2009年に韓国で誕生したライフスタイルブランド。

ブランドのシンボルアイテム「ラッキープリーツニットバッグ」は、韓国の女優やセレブリティが愛用していることで瞬く間に話題となりました。

韓国の人気ドラマにも登場し、コリアンライフスタイルに浸透しています。

プラスチックボトルをリサイクルした環境に配慮した素材を使用していることや20色以上の幅広いカラー展開があることでも注目を集めています。

"GOOD DESIGN, GOOD LIFE" をブランドコンセプトに掲げ、実用性と美しさが共存するデザインを提案しています。