「２０２６工場設備・備品展 東京展」に出展

東レインターナショナル株式会社

東レインターナショナル株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：遠藤太嘉志、以下「東レインターナショナル」）産業資材部産資製品課は、２０２６年７月１日（水）から３日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「２０２６工場設備・備品展 東京展」に出展します。

当社は、これまで繊維スリング「シライスリング(R)」およびラッシング製品「ベルタイト(R)」を展開する総合メーカーとして、工場や物流現場における安全性向上と作業効率化に取り組んでまいりました。

今回の出展では、「安全」「省力」「環境」をテーマに、環境配慮型製品「ECOシリーズ」をはじめ、工場構内での搬送・吊り作業や出荷時の固縛作業に対応する各種製品・ソリューションを展示します。製造現場の課題解決を支援する総合提案力とともに、環境負荷低減に貢献する製品群を紹介します。

環境配慮型製品「ECOシリーズ」を中心に展示

展示ブースでは、高強力リサイクルポリエステル糸を採用した「ECOスリング」をはじめ、「シグナルスリング(R)」「シグナルスリング(R)HG」「シライマルチスリング(R)」「ベルタイト(R)」など、環境に配慮した製品を紹介します。

これらの製品はエコマーク認定やJIS認証を取得しており、工場内の日常的な吊り・搬送・固定作業における環境対応の推進とCO2排出削減への貢献を提案します。

現場課題に応える総合提案

金型交換やプレス機周辺作業など、製造現場では安全性向上と省力化の両立が求められています。

当社は軽量で取り扱いやすい繊維スリングや固縛資材を通じて、作業者の負担軽減と作業効率向上を支援します。また、豊富な素材ラインアップと設計ノウハウを生かし、現場ごとの使用条件に応じた最適な製品提案を行うほか、点検・補修・安全講習まで含めた一貫したサポート体制を提供しています。

再生可能エネルギー分野向け製品も紹介

高荷重用途向け製品として、「シライマルチスリング(R)LIGHT」を展示します。超高分子量ポリエチレンを採用した同製品は、軽量かつ高強度を実現しており、洋上風力発電設備や橋梁関連資材などの大型構造物への対応実績を有しています。再生可能エネルギー分野や社会インフラ整備を支える製品として、その特長を紹介します。

体験型展示を実施

ブース内では、「ベルタイト(R)」を使用したラッシング体験コーナーを設置します。パレット貨物や設備部材の固定作業を模擬体験いただくことで、構内搬送や出荷時における適切な固縛作業のポイントや製品の使いやすさを体感いただけます。

今後の展望

当社は今後も、「安全」「省力」「環境」をキーワードに、工場現場から社会インフラ分野まで幅広いお客様の課題解決に貢献してまいります。持続可能なものづくりと社会の実現に向けて、高付加価値な製品・サービスを提供していきます。

展示会概要

展示会名：２０２６工場設備・備品展 東京展

会期：２０２６年７月１日（水）～７月３日（金）１０：００-１７：００

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：１７-３０

展示会公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/factex.html

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お問い合わせ先

東レインターナショナル株式会社

産業資材部 産資製品課

TEL：０６-６４４５-４１１４