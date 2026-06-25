コクヨ、米国TIME誌「World′s Most Sustainable Companies of 2026」に選出

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、米国 TIME誌の「World's Most Sustainable Companies of 2026」（世界で最もサステナブルな企業 2026）に選出されたことをお知らせします。

「World’s Most Sustainable Companies of 2026」は、米国のニュースメディア TIME 誌とStatista 社が共同で実施している、ESGに関する世界基準のアワードです。世界43か国20業界から売上高や時価総額などを基準に選定された5,800以上の企業を対象に、サステナビリティ領域におけるリーディングカンパニーとして上位750社が選出されます。 本ランキングの企業選出においては、ESGに関するパフォーマンスや国際基準に則った透明性のある情報開示など、数多くの厳格な指標や実績に基づいた4つのステップを経て評価されます。

当社は総合スコア66.57ポイントを獲得し、日本企業の中では47位に選出されました。今後も、よりサステナビリティ領域における活動を強化し、事業を通じて持続可能な社会を牽引して参ります。

詳細はこちら：https://time.com/article/2026/06/23/worlds-most-sustainable-companies-2026/

1.コクヨグループにおけるサステナビリティに関する取り組み

（1）環境の取組み

コクヨグループは、気候変動、資源枯渇、生物多様性損失や汚染などの地球環境問題を全世界共通の永続的課題認識し、事業を通じた課題解決に向けて取り組んでいます。気候変動や資源循環、自然共生などをテーマに掲げ、環境に配慮したモノづくりを推進しています。

2023年に定めた資源循環の指針「SUTENAI CIRCLE（ステナイサークル）」が目指すのは、自社だけでなくパートナー企業やお客様と共に創り上げる「捨てない社会」の実現です。商品の「使用」「回収」「再資源化」を見据えたモノづくりに加え、輸送用梱包資材を回収・リユースする取り組みなどを実践。具体的には、小学校での使用済みノートの回収と再生を通じた体験型環境学習プログラム「つなげるーぱ！」や、オフィスで生じる紙・プラスチック資源の再資源化を行う「Loopa（ルーパ）」「Loopla（ループラ）」などを展開しています。こうした活動を通じて資源の循環の輪をつなぎ、社会全体の循環型シフトへ貢献していきます。

SUTENAI CIRCLE：https://www.kokuyo.com/sustainability/sutenaicircle/

（2）社会の取組み

人権の尊重や社会のWell-being向上を掲げ、従業員やお客様、地域社会などの多様なステークホルダーとの共創に取り組んでいます。誰もが個性を発揮し、共に働き・学び・暮らせる社会の実現を目指し、多様性を尊重する組織づくりや社会課題の解決を推進しています。

コクヨ流のインクルーシブデザインのプロセス「HOWS DESIGN（ハウズデザイン）」では、障がいがある方をはじめとした社会のバリアに直面している方々を開発に巻き込み、ともに製品・サービスづくりを推進しています。2030年には新商品の50％にこのプロセスを導入することを目標としており、事業を通じて社会全体のWell-being創出を目指しています。

HOWS DESIGN：https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/

（3）ガバナンスの取組み

社会から信頼される企業であり続けるため、グループ経営の透明性と効率化を向上させ、コーポレートガバナンスやコンプライアンスの強化に努めています。。

具体的には、重要課題の解決や社会価値創出に向け、社長が議長を務める「サステナブル経営会議」を設置しています。下部組織には環境・調達・Well-being・森林経営の4つの専門部会を設け、各分野の専門的な検討を実施。審議された戦略やリスクなどは定期的に取締役会へ報告・承認され、その監督を受ける仕組みです。この体制を通じてサステナビリティ経営を推進し、持続的な価値創造を目指しています。

詳細はこちら

コクヨ｜サステナビリティ：https://www.kokuyo.com/sustainability/

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