予約制シェア駐車場サービス「軒先パーキング（ https://parking.nokisaki.com/ )」を運営する軒先株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西浦明子 以下、軒先）は、足利花火大会実行委員会と連携し、2026年8月1日（土）に開催される「足利花火大会」において、公式駐車場の事前予約受付を開始致しました。









■ 足利花火大会とは

足利花火大会は、栃木県足利市の渡良瀬川河川敷で開催される、北関東最大級にして屈指の歴史を誇る大花火大会です。

地元では「50万人の夕涼み」とも呼ばれ、関東一円から非常に多くの人が訪れる夏の風物詩となっており、明治36年（1903年）に始まった非常に歴史のある大会で、2026年で第110回記念大会を迎えます。これほど長く続いている花火大会は全国的にも珍しく、伝統の重みがあります。

渡良瀬川河岸で開催される足利花火大会は、市街地からのアクセスが良く、今後も多くの来場者が見込まれています。それに伴い、実行委員会では「駐車場の確保」や「周辺地域の交通渋滞対策」が急務となっていました。

そこで、長岡花火（新潟県）や土浦全国花火競技大会（茨城県）をはじめ、全国の大型イベントや自治体連携において数多くの実績を持つ「軒先株式会社」と提携。同社のノウハウを活用し、開催時の交通諸課題の解決に向けた取り組みを開始することとなりました。





■自治体様とつくる、渋滞のない花火大会。安全なアクセス環境への取り組み。

多くの人で賑わう花火大会だからこそ、快適で安全な観覧環境の提供や、アクセスの向上は欠かせません。軒先株式会社は、駐車場予約サービス「軒先パーキング」を通じて、来場者のスムーズな移動をサポートいたします。

本サービスの導入により、周辺道路の混雑緩和や違法駐車といった地域課題の解決に貢献。自治体様、そして地域の皆様と手を取り合い、安全で快適な環境づくりを通じて、花火大会がより一層愛されるイベントとなるよう尽力してまいります。





■『2026 足利花火大会』の概要

・主催：足利花火大会実行委員会（足利商工会議所）

・開催日：2026年8月1日（土）※荒天の場合は順延。

・開催時間：午後7時15分～午後8時50分

・開催場所：渡良瀬川 田中橋下流渡良瀬運動公園および河川敷

・打ち上げ数：約20,000発

‐東武伊勢崎線足利市駅より徒歩5分

‐JR両毛線足利駅から徒歩5分

‐東北自動車道佐野藤岡ICから15km

‐北関東自動車道 足利ICから8km

・予約制駐車場情報はこちらから：https://parking.nokisaki.com/ashikaga-hanabi

公式駐車場は、軒先パーキングの専用ページで事前予約制となります。

受付開始日時は、2026年6月18日（木）10:00 より以下のページで開始いたします。

https://parking.nokisaki.com/ashikaga-hanabi





■足利市内に在住の方へご協力のお願い

会場周辺で駐車スペースを貸していただけるオーナーを募集しております。お貸出しは花火大会当日のみの1日でもOK！軽自動車1台分の区画でも可能です。軒先パーキングの貸し出しは利用があった場合のみ利用料の一部を頂く成果報酬型です。

初期費用、月額費用、掲載費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。

※貸出希望住所が、交通規制範囲内の方はお断りさせて頂く場合がございます 。

▼ご登録は下記よりお願い致します

HP： https://parking.nokisaki.com/pages/about2





■駐車場貸出についてのお問い合わせ先

電話：03-6869-3003 / メール：info@parking.nokisaki.com





【軒先株式会社について】

本 社：東京都港区赤坂8-4-14

代表者：代表取締役 西浦明子

創 業：2008年4月

URL ：https://www.nokisaki.com/

「軒先」は、駐車場予約プラットフォームをはじめ、アナログとデジタルを融合したイベント運営の効率化と来場者の体験価値向上を支援しています。

「軒先パーキング」「Ticket Pass」を通じ、誰もが安心して楽しめるイベント環境づくりを目指しています。