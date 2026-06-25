連続的中！　震度6強 岩手県沖地震も予測的中「MEGA地震予測」

株式会社stepdays

地震予測サービス「MEGA地震予測」を提供する地震科学探査機構(株式会社stepdays内：東京都渋谷区、代表：橘田 寿宏、以下 JESEA)は、地震予測サービス「MEGA地震予測」の2026年6月10日発行号にて下記の予測を発出していました。

MEGA地震予測： https://www.jesea.co.jp/

■2026年6月10日発行号のピンポイント予測

エリア：北海道・東北地方周辺

時期：7/15まで

規模：M6.0±0.5

【M6.9、最大震度6強とM5.5、最大震度5弱の地震を連続的中】

結果として、2026年6月25日に最大震度6強（マグニチュード6.9）を記録する地震が発生しました。

なお、以下のプレスリリースにありますとおり、6月16日の茨城県南部を震源とする最大震度5弱、マグニチュード5.5の地震に続いて連続的中となります。

タイトル： 震度5弱 茨城県南部地震 予測的中「MEGA地震予測」

配信日時： 06月16日 21:56

URL： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000027411.html

今回的中した予測は、通常、JESEAが毎週配信している「MEGA地震予測」内で「ピンポイント予測」として公開しているものです。

ピンポイント予測とは「想定場所でマグニチュード６クラス以上の地震が１ヶ月以内に起こる」ことを予測するものです。

予測の「時期」、「地域」、「規模」がすべて当たれば的中とし、下記の誤差は許容範囲とみなし「的中扱い」としています。

「時期」：予測期間の後 一週間以内

「地域」：予測エリアの外側 30km以内

「規模」：予測マグニチュード ｰ0.5以内、上振れは的中扱い

「ピンポイント予測」は、特許技術をはじめとするJESEA独自の先端技術を結集し、10種類以上の前兆現象を総合的に解析することで予測精度の向上を実現しています。

2024年は29件の予測に対して23件が的中し、的中率79.3％を記録しました。また、2025年は21件の予測に対して18件が的中し、的中率85.7％を達成しています。

このように、「ピンポイント予測」は高い精度で地震発生の可能性を予測することに成功しています。

このピンポイント予測が多くの皆様の災害対策の一助になれば幸甚に存じます。

【MEGA地震予測】

毎週水曜日に加入者に配信される地震予測情報の有料サービス、月額380円（税込）。

Webサービス版、アプリ版、フーミー版、まぐまぐメルマガ版などがあります。

まぐまぐメルマガ版のみ月額520円（税込）。

Web版：https://megajishin.com/?infl_id=pre20250704

アプリ版（iOS）版：https://apps.apple.com/jp/app/mega%E5%9C%B0%E9%9C%87%E4%BA%88%E6%B8%AC/id1252972115

アプリ版（Android）版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jesea.mega.earthquake.prediction&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jesea.mega.earthquake.prediction&pli=1)

フーミーWeb版：https://foomii.com/00234

フーミーメルマガ版：https://foomii.com/00087

まぐまぐメルマガ版：https://www.mag2.com/m/0001592103

【会社概要】

社名 ： 地震科学探査機構(株式会社stepdays内)

代表者 ： 橘田 寿宏(きった としひろ)

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 ビジネスエアポート恵比寿2階

設立 ： 2013年1月17日

事業内容： 地震予測事業／情報配信事業

URL ： https://www.jesea.co.jp