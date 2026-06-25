狩野 海晟 選手 福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、狩野海晟選手が期限付き移籍期間を延長することが決定いたしましたのでお知らせいたします。期限付き移籍期間は2027年6月30日までです。

なお、期間中はモンテディオ山形と対戦するすべての公式戦に出場できません。

狩野 海晟 KAISEI KANO

生年月日：

2002年2月8日（24歳）



出身地：

宮城県



身長体重：

167cm、63kg



ポジション：

MF



利き足：

両利き



所属歴：

FCセレスタ - FCみやぎバルセロナJrユース - モンテディオ山形ユース - 関東学院大学 - モンテディオ山形 - 福島ユナイテッドFC



通算出場記録：

・J2リーグ戦 通算3試合出場0得点

・J3リーグ戦 通算31試合出場1得点

・明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算18試合出場1得点

・リーグカップ戦 通算2試合出場0得点

狩野海晟選手コメント

『山形を離れても変わらず応援していただきありがとうございます！

成長した姿を見せられるように頑張ります』