株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、2026年6月26日（金）より期間限定で「夏のタオルセール」を開催いたします。 暑さが本格化するこれからの季節に向けて、毎日使えるタオルをお得に購入できるキャンペーンです。自分用はもちろん、家族や友人へのプレゼント、部活動やイベントの記念品としてもご利用いただけます。 2026年6月26日(金)から7月2日(木)までの1週間限定で、クーポン利用により10％OFFの特別価格にて販売いたします。通常価格2,280円（税込）～のところ、クーポン利用で2,052円（税込）～にて、俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。 クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

俺流デザイナーとは

シリーズ累計販売数1万枚を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。 デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。 俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。https://page.line.me/477vwrmt?openQrModal=true

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/ https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-157.html https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-158.html https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-159.html

**■ 高品質なプリントと快適な使い心地を両立**

俺流総本家のオリジナルタオルは、写真やオリジナルデザインを美しく表現できるポリエステル素材の表面と、肌触りと吸水性に優れた綿素材の裏面を組み合わせた仕様を採用しています。 また、俺流総本家ではお客様により快適にご使用いただけるよう、メーカーと共同で品質にこだわったタオルを開発。優れた吸水性と速乾性を実現し、日常使いはもちろん、スポーツやアウトドア、イベントシーンでも活躍します。 お気に入りの写真やデザインを楽しみながら、タオルとしての使い心地にもご満足いただける一枚です。

サービス概要

対象商品：俺流デザイナー タオル製品 ハンドタオル2枚組、フェイスタオル、バスタオル セール期間：2026年6月26日(金)から7月2日(木) 通常価格：2,280円～4,480円 (税込) 割引価格：クーポン使用で10％OFF クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。 今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/