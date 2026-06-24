思想の日記を綴るCreative Lab シャクムドウ、新曲「優しい陽」リリース＆大量の椅子が燃えゆくMV公開
2025年8月13日、突如「忘れゆくもの」のリリースにて活動が公になった、uka(Vo)、Hattory(Composer)から成るCreative Lab シャクムドウ。
以降、目立った情報もない静かな10ヶ月を経て、2nd Digital Single「優しい陽」がリリースされた。
「優しい陽」アートワーク
ピアノとストリングス中心の楽曲に儚さを帯びた歌が合わさり、美しくもどこか不安定な音楽世界が構築されている。
また、公開されたMusic Videoは逆再生のスーパースローから始まり、大量の椅子が激しく燃えゆくラストシーンまで目が離せない、前衛的な映像美に仕上がっている。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p_rYKuwV2Mw ]
シャクムドウのテーマ“ただ素直に、世界を見つめるきっかけになれたら。”の通り、「優しい陽」が聴く者の視野を少しだけ拡張してくれるのではないだろうか。
■ Hattory 制作意図
人は、暗闇にいるときはそれが特別なものに思えてしまう。たとえば「嫌なことにばかり目がいってしまう。」という例はわかりやすい。
でも、本当は特別なものなどなくて、「暗闇にいた経験」も「楽しい時間」も含めて、全て『単なる思い出』になる。言い換えれば、暗闇が特別だなんてことはないのだと思っている。
大袈裟に落ち込んでいることもいつか終わる。はずである。
こう、ほんの少し前向きに考えることができる曲が作りたかった。
とても優しい夕陽を見て、根拠なく心が落ち着いて、そんなことを思った。
【 リリース情報 】
シャクムドウ「優しい陽」
2026/06/24(水) Digital Release
配信リンクまとめ：https://friendship.lnk.to/Amaranth_Shakumudo
【 アーティスト情報 】
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