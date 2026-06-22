【いわきFC】坂岸寛大 選手、高知ユナイテッドSCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍中の坂岸寛大選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、坂岸選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【坂岸 寛大（KANTA SAKAGISHI）】

| ポジション

MF

| 生年月日

2002年1月18日（24歳）

| 身長/体重

168cm / 64kg

| 出身

神奈川県

| 経歴

FCムサシ → さぎぬまSC → 大豆戸FC → 横浜創英高等学校 → 新潟医療福祉大学 → いわきFC → 高知ユナイテッドSC（期限付き移籍）

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：2試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：33試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：2試合出場 / 0得点、リーグカップ：3試合出場 / 0得点、天皇杯：3試合出場 / 0得点

| コメント

「高知ユナイテッドSCへの期限付き移籍を延長することになりました。いわきに必要とされる選手になれるよう、成長して来ます」