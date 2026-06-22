【天馬】スティック掃除機やお掃除ロボットが入りやすい「フィッツチェスト お掃除ラク脚」新色グレー発売

天馬株式会社

天馬株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：金田宏）は、大人気フィッツチェストシリーズに対応した専用オプションパーツ「フィッツチェスト お掃除ラク脚」に新たなカラーバリエーションとしてグレーを追加し、2026年6月22日（月）より発売いたします。

「フィッツチェスト お掃除ラク脚」は、工具不要で差し込むだけの簡単取り付けでチェスト下に約14cmのスペースをつくれます。既にお持ちのフィッツチェストにも使用可能で、スティック掃除機やお掃除ロボットが入りやすくなり、家具を動かさずに掃除ができます。脚は耐久性に優れたポリカーボネート製で、底面は床にやさしいすべり止め付きです。

■製品特長

チェスト下の高さを14 cm にアップ

スティック掃除機やお掃除ロボットが入りやすい。

工具不要の簡単取り付け

フィッツチェストに付属している通常脚に差し込むだけで取り付け完了。

床を傷つけにくい滑り止めつき

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72178/table/33_1_558e198e30905124d4f8ebebc5faa701.jpg?v=202606220152 ]

製品紹介サイト：https://tenmafitsworld.com/SHOP/4904746152770.html(https://tenmafitsworld.com/SHOP/bathmee.html)

天馬公式通販サイト：https://www.tenmafitsworld.com/

当社は、今後も生活者のニーズに応える製品開発を通じて、より豊かな社会の実現に貢献してまいります。

＜天馬株式会社について＞

「人々の本質的な豊かさを支える」をパーパスに掲げ、創業76年を迎えた総合プラスチックメーカーです。

1986年より展開するフィッツケースは、日本の収納ケース市場におけるスタンダードを築いてきました。

人とプラスチックが調和する豊かな社会の実現を目指し、国内外で事業を展開しています。

https://www.tenmacorp.co.jp/