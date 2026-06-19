アイドルグループ・Devil ANTHEM. が、新曲『莉時雨』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の新曲『莉時雨（読み：りしぐれ）』を本日配信リリースした。『莉時雨』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」をスローガンに掲げ、さらなる飛躍を目指す6人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.。

2025年12月にKT Zepp Yokohamaで開催されたツアーファイナル公演で発表されたKanadevia Hall（旧TDCH）でのワンマンライブを今月25日に控え、グループとしてさらなる成長を証明する瞬間が目前に迫っている。

そんなライブシーンを駆け上がり続ける彼女たちが、新曲『莉時雨』を本日配信リリースした。

本作は、前作「Ride on 魅太陽」の爽快感あふれるアッパーチューンから一転、過ぎ去った夏の記憶にそっと寄り添う、情景豊かなサマーソング。

儚さと切なさを帯びたメロディに、メンバーそれぞれの想いを乗せた歌声と重厚なバンドサウンドが美しく溶け合い、夏の到来とともに過去の思い出を鮮やかに呼び覚ます様を描き出している。

熱量とグルーヴを兼ね備えながらも、どこかノスタルジックな余韻を残す、ファンならずとも必聴の一曲に仕上がった。

また、今年の夏もDevil ANTHEM.主催の野外フェス「でびぱっぱ夏祭 2026」の開催が決定。8月に東京・三崎公園野外音楽堂、9月には大阪城野外音楽堂にて、それぞれ2日間にわたって開催される。豪華出演者を多数迎え、熱いライブが繰り広げられる本イベントは、この夏を彩る注目のフェスとなりそうだ。

その先には、2027年1月11日にグループ結成12周年を記念した幕張イベントホールでのワンマンライブも控えているDevil ANTHEM.。

さらなる景色を目指して進み続ける彼女たちの今後に期待したい。

新曲『莉時雨』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：莉時雨（読み：りしぐれ）

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞：Kaito Satoh

作曲・編曲：慎之甫

配信リリース日：2026年6月19日

配信サービス：https://zula.lnk.to/TV4ps3ZL

・ライブ情報

2026年6月25日（木）

Devil ANTHEM. ONE MAN LIVE 2026「雲外蒼天」

会場：東京都・Kanadevia Hall

時間：OPEN 18:00／START 19:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2026年8月22日（土）、23日（日）

Devil ANTHEM. presents「でびぱっぱ夏祭 2026 ～東の陣～」

会場：三崎公園野外音楽堂

時間：OPEN 9:45／START10:30

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2026年9月20日（日）、21日（月祝）

Devil ANTHEM. presents「でびぱっぱ夏祭 2026 ～西の陣～」

大阪城野外音楽堂

OPEN 10:30／START11:15

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2027年1月11日（月・祝）

Devil ANTHEM. 結成12周年記念ワンマンライブ

会場：千葉県・幕張メッセ 幕張イベントホール

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp