情熱的なJAZZ LIVEとともにウェルビーイングに過ごす「TACHIKAWA JAZZ NIGHT」GREEN SPRINGSにて3カ月連続開催！(7、８、９月／JR立川駅北口)

株式会社立飛ストラテジーラボ

株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、JAZZ LIVEとともに飲食を楽しむイベント「TACHIKAWA JAZZ NIGHT（タチカワジャズナイト）」を3カ月連続で開催します。初月である7月は17日(金)～18日(土)に開催します。GREEN SPRINGSの各飲食店舗のテイクアウトメニューや、「TACHIHIビール」を中心としたさまざまなお酒に舌鼓を打ちながら、月に1度のJAZZ LIVEとともにウェルビーイングに過ごす一夜をお楽しみください。

- 開催概要

日程：2026年 7月17日(金)～18日(土) ／ 8月21日(金)～22日(土) ／ 9月18日(金)～19日(土)

時間：17:00～20:00

演奏：17:00～／19:00～ ※各回40分程を予定

場所：GREEN SPRINGS 2F PUBLIC SQUARE

主催：(株)立飛ストラテジーラボ

協力：JESSE JAMES Tachikawa

詳細：https://www.tachikawajazznight.com

※雨天決行・荒天中止

※予告なく変更・中止となる場合がございます

※出演者や出店者など毎月の情報は、特設WEBページにて順次公開します。

〇7/17(金)

山田 ローソン 祐輔(Drums)／片倉 真由子(Piano)／富永 悟(Trombone)／菊池 光太郎(Bass)

(山田 ローソン 祐輔)(片倉 真由子)(富永 悟)(菊池 光太郎)

〇7/18(土)

河原崎 聡(Tenor sax)／谷口 正也(Trumpet)／田中 利佳(Piano)／島村 健(Bass)／山本 貴大(Drums)

(河原崎 聡)(谷口 正也)(田中 利佳)(島村 健)(山本 貴大)

〇8/21(金)

夏田 克彦(Drums)／伊王野 求美(Vocal)／佐藤 まさみ(Piano,Composer)／大月 裕信(Bass)

(夏田 克彦)(伊王野 求美)(佐藤 まさみ)(大月 裕信)

〇8/22(土)

ひご たくみ(Percussion)／畠山 啓(Piano)／岡本 竜太(Bass)／山崎 隼(Drums)

(ひご たくみ)(畠山 啓)(岡本 竜太)(山崎 隼)

〇9/18(金)

夏田 克彦(Drums)／下田 愛美(Vocal)／佐藤 まさみ(Piano,Composer)／横山 裕(Bass)

(夏田 克彦)(下田 愛美)(佐藤 まさみ)(横山 裕)

〇9/19(土)

沢田 優作(Tenor sax)／砂川 滉太(Piano)／菊池 光太郎(Bass)／竹村 紫乃(Drums)

(沢田 優作)(砂川 滉太)(菊池 光太郎)(竹村 紫乃)- GREEN SPRINGSについて

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。

≪HP≫ https://greensprings.jp/

≪アクセス≫ JR中央線「立川」駅より徒歩約8分、多摩都市モノレール「立川北」駅より徒歩約4分

≪問い合せ≫ TEL:042-524-2222 GREEN SPRINGS

天候・交通事情等により、イベントの時間、内容が予告なく変更、中止となる場合がございます。

予めご承ください。