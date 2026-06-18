情熱的なJAZZ LIVEとともにウェルビーイングに過ごす「TACHIKAWA JAZZ NIGHT」GREEN SPRINGSにて3カ月連続開催！(7、８、９月／JR立川駅北口)
株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、JAZZ LIVEとともに飲食を楽しむイベント「TACHIKAWA JAZZ NIGHT（タチカワジャズナイト）」を3カ月連続で開催します。初月である7月は17日(金)～18日(土)に開催します。GREEN SPRINGSの各飲食店舗のテイクアウトメニューや、「TACHIHIビール」を中心としたさまざまなお酒に舌鼓を打ちながら、月に1度のJAZZ LIVEとともにウェルビーイングに過ごす一夜をお楽しみください。
- 開催概要
日程：2026年 7月17日(金)～18日(土) ／ 8月21日(金)～22日(土) ／ 9月18日(金)～19日(土)
時間：17:00～20:00
演奏：17:00～／19:00～ ※各回40分程を予定
場所：GREEN SPRINGS 2F PUBLIC SQUARE
主催：(株)立飛ストラテジーラボ
協力：JESSE JAMES Tachikawa
詳細：https://www.tachikawajazznight.com
※雨天決行・荒天中止
※予告なく変更・中止となる場合がございます
※出演者や出店者など毎月の情報は、特設WEBページにて順次公開します。
〇7/17(金)
山田 ローソン 祐輔(Drums)／片倉 真由子(Piano)／富永 悟(Trombone)／菊池 光太郎(Bass)
(山田 ローソン 祐輔)
(片倉 真由子)
(富永 悟)
(菊池 光太郎)
〇7/18(土)
河原崎 聡(Tenor sax)／谷口 正也(Trumpet)／田中 利佳(Piano)／島村 健(Bass)／山本 貴大(Drums)
(河原崎 聡)
(谷口 正也)
(田中 利佳)
(島村 健)
(山本 貴大)
〇8/21(金)
夏田 克彦(Drums)／伊王野 求美(Vocal)／佐藤 まさみ(Piano,Composer)／大月 裕信(Bass)
(夏田 克彦)
(伊王野 求美)
(佐藤 まさみ)
(大月 裕信)
〇8/22(土)
ひご たくみ(Percussion)／畠山 啓(Piano)／岡本 竜太(Bass)／山崎 隼(Drums)
(ひご たくみ)
(畠山 啓)
(岡本 竜太)
(山崎 隼)
〇9/18(金)
夏田 克彦(Drums)／下田 愛美(Vocal)／佐藤 まさみ(Piano,Composer)／横山 裕(Bass)
(夏田 克彦)
(下田 愛美)
(佐藤 まさみ)
(横山 裕)
〇9/19(土)
沢田 優作(Tenor sax)／砂川 滉太(Piano)／菊池 光太郎(Bass)／竹村 紫乃(Drums)
(沢田 優作)
(砂川 滉太)
(菊池 光太郎)
(竹村 紫乃)
- GREEN SPRINGSについて
2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。
≪HP≫ https://greensprings.jp/
≪アクセス≫ JR中央線「立川」駅より徒歩約8分、多摩都市モノレール「立川北」駅より徒歩約4分
≪問い合せ≫ TEL:042-524-2222 GREEN SPRINGS
天候・交通事情等により、イベントの時間、内容が予告なく変更、中止となる場合がございます。
予めご承ください。