がん診断市場、2035年3,784億4,000万米ドル規模へ拡大｜（CAGR）が 8.33％・精密医療と早期検診需要が牽引 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん診断市場は、2025年の市場規模約1,700億米ドルから、2035年には3,784億4,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の期間で年平均成長率（CAGR）は8.33％に達すると見込まれています。市場を牽引する主な要因として、世界的ながん発症率の上昇や液体生検など低侵襲かつ迅速な診断技術の進展が挙げられます。従来の組織生検に加え、分子診断や腫瘍マーカー、画像診断の精度向上が、臨床現場でのがん診断の効率と精度を大幅に改善しています。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は、がん診断に革命をもたらしています。画像診断においては、AIアルゴリズムがCTやMRIスキャンから微細な腫瘍変化を高精度で検出可能となり、早期診断の精度を飛躍的に向上させています。さらに、AIを活用したデータ解析により、複数の診断手法から得られる情報を統合し、個別化医療に適した治療計画の立案をサポートします。液体生検との組み合わせにより、診断から治療モニタリングまでをリアルタイムで追跡可能とし、予後改善や医療費削減にも寄与しています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/cancer-diagnostics-market
本レポートを購入する理由
このレポートは、がん診断市場の主要な成長ドライバー、技術進展、規制動向、地域別市場シェアを包括的に分析しています。市場参入を検討する企業にとっては、液体生検やAI診断の競合分析、主要企業の戦略、将来の市場機会を把握する上で不可欠な情報源です。また、アジア太平洋地域における市場拡大の背景や政府支援策も詳細に解説されており、新規参入企業や投資家が戦略的意思決定を行う際の強力な参考資料となります。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 市場規模と成長率：2025年のがん診断市場は約1,700億米ドルと評価され、2035年には3,784億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年のCAGRは8.33％と高い成長が見込まれています。
● 液体生検の台頭：低侵襲かつ迅速な診断が可能な液体生検は、従来の組織生検に代わる診断手法として市場を牽引。
● 地域別動向：アジア太平洋地域は、がん罹患率の増加と政府の医療投資により、市場最大のシェアを占める見込み。
● 技術革新：分子診断、画像診断、腫瘍マーカー解析など、多様な診断技術の高度化が市場拡大を後押し。
● 規制・政策の影響：米国FDAの液体生検承認や臨床ガイドラインの更新により、臨床現場での採用が加速。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Abbott
● Illumina, Inc.
● GE Healthcare
● BD
● bioMérieux SA
● Myriad Genetics, Inc
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● QIAGEN
市場を牽引する要因と制約
世界的ながん患者数の増加は、診断ツール需要の急拡大を後押ししています。2022年には世界で推定2,000万人の新規患者が発生し、970万人が死亡したと報告されており、2050年にはがん負担が約77％増加すると予測されています。一方で、PETスキャンや高度MRI、次世代シーケンシング（NGS）などの高コスト技術は導入障壁として市場成長の抑制要因となります。特に低中所得国では、診断設備の整備・維持費用が大きな課題です。
液体生検技術の進展が生む新たな機会
液体生検は血液などの体液から循環腫瘍DNAや腫瘍細胞を検出する低侵襲検査であり、従来の組織生検に比べて痛みやリスクが少ない利点があります。早期発見、治療効果モニタリング、微小残存病変追跡において有効性が確認されており、臨床利用は今後さらに拡大すると見込まれます。米国FDAの承認やユナイテッドヘルスケアの保険方針も追い風となり、液体生検の標準化と日常診療への統合を後押ししています。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は、がん診断に革命をもたらしています。画像診断においては、AIアルゴリズムがCTやMRIスキャンから微細な腫瘍変化を高精度で検出可能となり、早期診断の精度を飛躍的に向上させています。さらに、AIを活用したデータ解析により、複数の診断手法から得られる情報を統合し、個別化医療に適した治療計画の立案をサポートします。液体生検との組み合わせにより、診断から治療モニタリングまでをリアルタイムで追跡可能とし、予後改善や医療費削減にも寄与しています。
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2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 市場規模と成長率：2025年のがん診断市場は約1,700億米ドルと評価され、2035年には3,784億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年のCAGRは8.33％と高い成長が見込まれています。
● 液体生検の台頭：低侵襲かつ迅速な診断が可能な液体生検は、従来の組織生検に代わる診断手法として市場を牽引。
● 地域別動向：アジア太平洋地域は、がん罹患率の増加と政府の医療投資により、市場最大のシェアを占める見込み。
● 技術革新：分子診断、画像診断、腫瘍マーカー解析など、多様な診断技術の高度化が市場拡大を後押し。
● 規制・政策の影響：米国FDAの液体生検承認や臨床ガイドラインの更新により、臨床現場での採用が加速。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Abbott
● Illumina, Inc.
● GE Healthcare
● BD
● bioMérieux SA
● Myriad Genetics, Inc
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● QIAGEN
市場を牽引する要因と制約
世界的ながん患者数の増加は、診断ツール需要の急拡大を後押ししています。2022年には世界で推定2,000万人の新規患者が発生し、970万人が死亡したと報告されており、2050年にはがん負担が約77％増加すると予測されています。一方で、PETスキャンや高度MRI、次世代シーケンシング（NGS）などの高コスト技術は導入障壁として市場成長の抑制要因となります。特に低中所得国では、診断設備の整備・維持費用が大きな課題です。
液体生検技術の進展が生む新たな機会
液体生検は血液などの体液から循環腫瘍DNAや腫瘍細胞を検出する低侵襲検査であり、従来の組織生検に比べて痛みやリスクが少ない利点があります。早期発見、治療効果モニタリング、微小残存病変追跡において有効性が確認されており、臨床利用は今後さらに拡大すると見込まれます。米国FDAの承認やユナイテッドヘルスケアの保険方針も追い風となり、液体生検の標準化と日常診療への統合を後押ししています。