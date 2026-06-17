次世代型太陽電池の共同開発が「神奈川県カーボンニュートラル研究開発プロジェクト推進事業」に採択されました！

東京ガス株式会社

https://www.tokyo-gas.co.jp/

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）が、株式会社PXP（社長：栗谷川 悟、以下「PXP」）と共同で取り組む「幅広い産業屋根および壁面に設置可能な次世代型太陽電池の実用化に向けた開発」（以下「本開発」）が、このたび「令和8年度神奈川県カーボンニュートラル研究開発プロジェクト推進事業」（以下「本事業」）に採択されました。東京ガスとPXPの共同での取り組みがこの事業に採択されるのは、昨年度に続き2年連続となります。

第7次エネルギー基本計画においては、2040年に約20GWの次世代型太陽電池を導入する目標が掲げられており、これまで設置が困難だった耐荷重が低い屋根や壁面への導入推進が不可欠です。昨年度の実証では主に産業屋根への設置手法の開発を推進し、今年度はその適用範囲をさらに広げ、太陽電池導入余地の大きい壁面への設置を主なテーマとして実証を行います。

一般的に、壁面は屋根に比べ素材や表面状態が多様で、従来の施工方法では架台やビス・ボルト等が必要となることから、次世代型太陽電池の「薄く、軽く、曲がる」特性を十分に活かすことができず、社会実装に向けた課題となっています。そこで、本開発においては、東京ガスが太陽光PPAサービス「ヒナタオソーラー[＊1]」で培った独自の接着施工のノウハウを、PXPが開発する次世代型太陽電池であるカルコパイライト太陽電池[＊2]と組み合わせ、実環境下における実証を行うことで、様々な素材や表面状態の壁面に対して架台不要で直接接着する新しい設置手法を確立します。

東京ガスは本開発を通じ、太陽光発電設備の導入拡大を進め、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

カルコパイライト太陽電池（提供：PXP）壁面設置のイメージ

＜参考 本事業の背景＞

神奈川県では「2050年脱炭素社会の実現」を掲げ、各種取り組みを推進しています。本事業は、世界トップレベルの研究を行う大企業や、高い技術力を有する中小企業が多く立地している神奈川県の特性を生かし、県内に研究開発拠点を有する企業と、県内に本店を有する中小企業等との複数企業の連携による「2050 年脱炭素社会の実現」に資する研究開発プロジェクトを支援・推進するものです。

＜参考 関連する東京ガスの取り組み＞

「ヒナタオソーラー」として東京ガスが提供する太陽光PPAサービスでは、自社で実施する材料評価試験や耐風試験を通じた独自開発の施工方法により、安全性・信頼性の高い太陽光パネル導入を実現しています。2024年には、薄型軽量太陽光パネルを、接着剤を用いてスレート屋根に設置する独自の新工法を確立し、サービス提供しています。2026年には一般的な架台を使用しない壁面への設置工法を新たに確立しています。

＊1：東京ガス「ヒナタオソーラー」のホームページはこちら(https://www.hinatao.co.jp/hinatao_solar/)

＊2：産業技術総合研究所ホームページ CIGS太陽電池（カルコパイライト系）について(https://unit.aist.go.jp/rpd-envene/PV/ja/about_pv/types/CIGS.html)