地域に伝わる神話や伝承を体験する宿泊者限定ホラー企画が2ホテル同時スタート【グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ】【グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

「グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ」（所在地：兵庫県南あわじ市／総支配人：大城 雅弘）と、「グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ」（所在地：静岡県浜松市／総支配人：渡邉 昌広）では、ホラー専門会社「怖がらせ隊」とコラボレーションした体験型ホラー企画第二弾「ホテル大冒険～かくれた妖怪を探せ！～」を2026年7月1日（水）より開始します。

本企画は、各ホテルが位置する地域に伝わる神話や伝承をテーマに、土地ならではの世界観を表現しました。参加者はホテル館内を巡りながら、“いい妖怪”たちと協力し、“こまった妖怪”の弱点を探し出すミッションに挑戦します。また、第一弾としてスタートしたホラー企画も引き続き展開し、お子さまから大人まで楽しめる夏ならではのホラー体験を提供します。

「ホテル大冒険～かくれた妖怪を探せ！～」実施概要

本アクティビティは、ホテル館内を巡りながら、“いい妖怪”たちと協力して“こまった妖怪”の弱点を探し出す参加型ミッションゲームです。

参加者は専用の用紙を手にホテル館内を巡り、ストーリーの案内役である「九尾の狐」と一緒に、各スポットに設置されたクイズを解き進めます。すべてのミッションを達成すると、“こまった妖怪”を倒すための弱点が明らかになります。

ミッションをクリアした方には、各ホテルオリジナルのプレゼントを用意しており、小学生以上のお子さまを中心に、親子で“はじめてのホラー体験”を楽しめる内容です。

ストーリーの案内役「九尾の狐」左上から時計回りに「ぬりかべ」「唐草おばけ」「一つ目小僧」「座敷童」「河童」エクストラステージに登場する、左上から時計回りに「カラス天狗」「がいこつ」「ろくろ首」「雪女」

ストーリーを彩るのは総勢12体のオリジナルキャラクター。「九尾の狐」をはじめ、“いい妖怪”として「ぬりかべ」「唐草おばけ」「一つ目小僧」「座敷童」「河童」などが登場。各ホテルごとに異なるキャラクターとして“こまった妖怪”も登場します。

さらに、より冒険を楽しみたいお子さま向けには、追加で挑戦できる“エクストラステージ”を準備。「カラス天狗」「がいこつ」「ろくろ首」「雪女」が登場し、ホテル館内を巡る冒険を盛り上げます。

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパのストーリーに登場する「鬼」

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパの“こまった妖怪”オリジナルキャラクターとして登場するのは「鬼」。

日本神話の舞台として知られる土地性を踏まえ、“荒ぶる力”を象徴する存在として「鬼」を“こまった妖怪”に設定しました。力が強く退治することが難しい鬼に対し、参加者は“いい妖怪”たちと協力しながら弱点を探し出し、その力を鎮めていたずらを止めるミッションに挑戦します。

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパのストーリーに登場する「鵺（ぬえ）」

浜名湖周辺に古くから伝わる“鵺伝説”をモチーフに、ホテル限定の“こまった妖怪”として「鵺」が登場します。

猿の頭、タヌキの胴、トラの手足、ヘビの尾を持つとされる伝説上の妖怪で、平安時代には源頼政によって退治されたという逸話も残されています。地域に伝わる物語を取り入れながら、ホテル館内でホラーアドベンチャーを展開します。

■実施概要

【実施期間】2026年7月1日（水）～ ※ホテル都合により休館日・除外日など有

【利用可能時間】15:00～20:00 ※所要時間15～30分程度

【プレゼント引き換え時間】18:00～21:00

【料金】無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

【詳細】

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/activities/hotel-adventure/

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ

https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/activities/hotel-adventure

【備考】

・状況により、内容が変更となる場合があります。

・推奨年齢：小学生以上

大人向けの”本格ホラーミステリー”企画も継続開催

各スポットには、思わず背筋が凍るしかけが隠れている館内に散らばるヒントをもとに、映像を楽しみながらゴールを目指す

「怖がらせ隊」とのコラボレーション第一弾として実施、好評の大人向けホラー企画も引き続き楽しめます。グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパとグランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパを舞台に、それぞれ異なるオリジナルストーリーを展開します。

体験は、最初に現れるQRコードを読み込むと流れる映像から始まります。宿泊者は、ホテル館内を巡りながら、ストーリーの中で調査協力員として謎を解き進め、動画内に登場するホテル支配人や郷土史研究家、霊媒師らと協力しながら怪異の真相を追跡します。

館内各スポットには映像演出や違和感のある仕掛けが散りばめられ、まるで自身がホラー作品の主人公になったかのような没入感を体験できます。

なお、グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパでは、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間限定で利用可能時間を延長します。

涼を感じる夏の夜にぴったりな、“大人向けホラーミステリー”です。

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ「アワジシマノコワイヨル」あらすじ

アワジシマノコワイヨル

日本最初の夫婦神・イザナギとイザナミによる“国生み神話”の舞台として知られる淡路島をテーマにしたホラーミステリー。深夜に響く足音や廊下に現れる奇妙な記号など、ホテル内で次々と起こる異変の真相を追いながら、島に隠された秘密へ迫ります。

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ「ハマナコノコワイヨル」あらすじ

ハマナコノコワイヨル

静岡県・浜名湖周辺に残る伝承をもとにしたホラーミステリー。夜になると泣き声が聞こえると伝わる“石”をきっかけに、ホテル内で不可解な現象が発生。古くから語り継がれる呪念と現代の怪異が交差する、緊張感のある物語が展開されます。

■実施概要

【利用可能時間】15:00～22:00 ※所要時間30～60分程度

※グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパのみ、2026年7月1日（水）～8月31日（月）期間中、15:00～24:00

【料金】無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

【詳細】

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/lp/horror-quest

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ

https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/lp/horror-quest

【備考】

・状況により、内容が変更となる場合があります。

・ネット環境およびモバイルデバイス(スマートフォン／タブレット)を利用した体験です。

（イヤフォンをご利用いただくと、音声を通じてより臨場感が高まります。）

・ホテルWi-Fiをご利用いただけない場合は、通信料はお客様のご負担となる場合がございます。

・推奨年齢：小学生以上（小学生以下は保護者の同伴が必要です）

怖がらせ隊とは

「【怖い】を【思い出】に」をモットーに、全国でお化け屋敷やホラーイベントを手がける。大型テーマパーク、遊園地、ショッピングモール、鉄道会社、地方自治体など、ジャンルを超えたコラボレーションで実績は400件超。新たな試みを次々と生み出し業界の最前線を牽引。その革新性で新たな潮流を生み続ける、時代を動かすクリエイティブ集団。オーナー兼お化け屋敷プロデューサー 岩名謙太 / 代表取締役社長 今出彩賀。

怖がらせ隊 https://kowagarasetai.com

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

スペースを拡張し、親子でゆったり過ごせる館内のキッズラウンジプロジェクター完備の新客室「ファミリースーペリア」では、お持ちのアカウントでの動画鑑賞などが可能夕食ビュッフェでは、8月限定で淡路牛ステーキが提供される

関西と四国を結ぶロケーションに位置し、大鳴門橋・鳴門海峡を見渡す絶景が美しいオールインクルーシブホテルです。青い海と緑の島影、大鳴門橋の向こうに沈む夕陽など、時間とともに表情を変える風光明媚な景色が非日常感を演出します。瀬戸内海の温暖な気候が育んだ野菜や海の幸を使った夕・朝食ビュッフェや、温泉露天風呂、ラウンジなどを宿泊料金内で満喫いただけます。また、お子さま連れに嬉しい、天候を気にせず遊べる屋内施設「キッズラウンジ～しちふく～」や夏季限定の屋外プールなども揃えています。屋上の「KOHAKUテラス」では、眼前に広がる海と空が夕陽に包まれる情景が、旅のひとときを彩ります。

【所在地】兵庫県南あわじ市福良丙317番地

【TEL】03-6830-3932（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,700円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

【アクセス】淡路島南ICから車で約10分。大鳴門橋・明石海峡大橋を経由し、神戸・徳島の両方面からアクセス可能

【URL】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ

ブックチャペルでは、滞在中に自由に読書を楽しめるエグゼクティブハイフロアは、高層階ならではの眺望とワンランク上の滞在を叶える特別な客室夏休み期間中、夕食ビュッフェのライブキッチンではステーキが提供される

浜名湖の雄大な景色と温泉に癒される、オールインクルーシブのリゾートホテル。東京駅・新大阪駅から新幹線で約2時間と、関東・関西どちらからもアクセスしやすい立地です。地元・浜松の食材を活かしたビュッフェや、温泉露天風呂、大浴場、ラウンジ、アクティビティなどを追加料金を気にせず満喫できます。静岡県に所縁のある漫画や絵本など約9,000冊のを誇る「ブックチャペル」では、浜名湖を望みながらゆったりとした時間を過ごせます。ツインタイプや和室など多彩な客室タイプを備え、ファミリーやグループでの滞在にも最適です。

【所在地】静岡県浜松市中央区雄踏町山崎4396番地1

【TEL】03-6627-4647（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込）

【URL】https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp

https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/lp/destination

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統‧エレガンス‧本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール‧マイソール、ブラジルのグランドメルキュール‧ベレン‧ド‧パラ、グランドメルキュール‧リオデジャネイロ‧コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス‧パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月16日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。