鈴木綺麗（きぃぃりぷ）、いよ（吉田いをん）との初コラボデュエット曲「X time」をリリース！

株式会社Lovers

SNS総フォロワー数100万人超のモデル・タレント・美容インフルエンサー、鈴木綺麗（きぃぃりぷ）が、いよ（吉田いをん）とのデュエット曲「X time」をリリースしました。

J‐Rockに初挑戦した今作は、正反対の個性を持つ二人が一緒に歌うことで初めて生まれた、鈴木綺麗といよにしか作れない唯一無二の一曲。ミュージックビデオ（MV）も同時公開されています。

さらに、本楽曲は現在放送中の韓国音楽番組「X The League」の挿入歌として起用。日本チームが代表として7カ国と戦う同番組への起用により、楽曲は日本国内にとどまらず、国際的な広がりを見せています。

楽曲配信URL：https://linkco.re/8s9FE802

MV公開URL：https://www.youtube.com/watch?v=ATng1Ci75p8

■楽曲説明・制作背景

「X time」は、韓国音楽番組「X THE LEAGUE」の挿入歌として制作されたJ‐Rock楽曲です。各国のトップが集い切磋琢磨する同番組の世界観をベースに、推しへの夢中な感情や心を奪われる高揚感を歌詞に散りばめた一曲。鈴木綺麗といよ、二人のまったく異なる声が噛み合うことで生まれる唯一無二のサウンドが、楽曲のインパクトをさらに強めています。

■MVおすすめポイント

「X time」というタイトルから着想を得た、心がときめく瞬間とかけがえのない時間がテーマの映像作品です。楽曲が持つ妖艶さと二人それぞれの個性が最大限伝わるよう、パートごとに異なる表情や世界観を描きながらテンポ感ある映像表現に仕上げています。鈴木綺麗といよ自身も撮影・演出のアイデア出しに積極的に参加し、楽曲の世界観を一緒に作り上げました。高揚感と切なさ、誰かと過ごす特別な時間の空気を映像を通してお楽しみください。

■楽曲情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179867/table/2_1_e988254a7888b03fe61c34eb762fdea8.jpg?v=202606150751 ]

〈コメント〉

鈴木綺麗（きぃぃりぷ）

「今回初めてJ‐Rockジャンルのデュエット曲を、いよと一緒にリリースさせていただきました！お互い真反対な違う個性を持ちながらも、一緒に歌うことで新しい世界観を作れた、私たちにしか出来ない作品になったと思います！いつかまた歌やりたいと思っていたので嬉しい！MVも楽曲の世界観を大切にしながら何回もカットを組み直したり演出までこだわっています！歌詞とあわせて楽しんでいただけたら嬉しいなーと思います！たくさんの方に届いてくれたら嬉しいです！たーーーくさん聴いてね！！」

いよ（吉田いをん）

「仲良しのきぃーちゃんと、デュエット曲『X time』をリリースしました。プライベートで一緒に歌ってて、「いつか曲やりたいね」って話してたので、夢が叶ってほんとに嬉しいです！今までのいよとは、ちょっと違うジャンルに飛び込んでみました。MVでは表情や視線まで細かく演技してるので、二人の関係性を想像しながら観てもらえたら最高に嬉しい(ハート)何回もリピートして、感想教えてね(ハート)」

ユウキP：作曲家、プロデューサー

「HipHop・アイドル・ボカロときて、今回で4曲目になるいよちゃんの楽曲です。今回はなんと、きぃぃりぷさんを迎えてのJ-Rock。実は私が一番得意とするフィールドで、自分の感覚を素直に詰め込めた一曲になりました。お二人はレコーディングに向けて、何度もボイトレを重ねてくれました。その頑張りがあったからこそ、まるで正反対な二つの声が噛み合って、楽曲のインパクトがぐっと強くなりました。MV制作でも、お二人がどんどんアイデアを出してくれて、曲が秘めていた可能性を、映像と共に更に引き出してくれたと感じています。『X time』が、皆様の心の中で「一番星」みたいに輝く一曲になりますように。」

アメリ：作詞家

「今回『X THE LEAGUE』の挿入歌として、各国のトップが集い、互いに刺激し合いながら切磋琢磨する世界観を表現しました。歌詞には、推しに夢中になる感情や、その存在に心を奪われる高揚感を散りばめています。さまざまな個性や魅力がぶつかり合い、五感すべてが交わるような熱狂と興奮を感じながら、この楽曲の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。」

高岡ショージ：MV監督

「『X time』というタイトルから、心がときめく瞬間とかけがえのない時間をテーマに映像を構築しました。楽曲が持つ妖艶さと、いよさん、綺麗さんそれぞれの魅力が最大限伝わるよう、パートごとに異なる表情や世界観を描きながら、テンポ感のある映像表現を意識しています。映像を通して、この楽曲が持つ高揚感や切なさ、そして誰かと過ごす特別な時間の空気を感じていただけたら嬉しいです。」

■プロフィール

鈴木綺麗（すずき きれい）

モデル・タレント・メイク講師。2005年生まれ。

SNS総フォロワー数100万人超を誇り、Z世代を中心に高い支持を集める。独自の美容理論と圧倒的なメイク技術を活かし、「日本最年少メイク講師」として活動。SNSでは美容・メイク・ライフスタイルを発信し、多くの女性から共感を得ている。Netflix恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」への出演で日韓を問わず話題を集め、韓国美容やトレンドにも精通した日韓を横断する美容インフルエンサーとして活躍の幅を広げている。国内外の美容・コスメブランドとのタイアップや広告出演も多数。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/kyiiripu.friedegg/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kiiiriypu

X：https://x.com/brooks_ash11170

YouTube：https://www.youtube.com/@kirei-k7s9

いよ（吉田いをん）

モノマネメイク×ギャップキャラクター！

Z世代に刺さる、エンタメ系インフルエンサー／アーティスト。総フォロワー210万人超。

親しみやすい "いよ" としての等身大の魅力に加え、整形級モノマネメイクも武器。"吉田いをん" "いよひろ" など複数のキャラクターを演じ分ける、高い表現力が持ち味。

エンタメ・音楽・イベントまで幅広く活躍する、ジャンルレスな次世代マルチクリエイター。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/iyo_chan_/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@iyochan_

X：https://x.com/iyonyan_

YouTube：https://www.youtube.com/@iyochan_/videos

■会社概要

社名：株式会社Lovers

代表：代表取締役社長 佐藤友也

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル3F

URL：https://lvsfamily.co.jp/

設立年：2019年1月

事業内容：タレントマネジメント、モデルキャスティング、広告代理店、イベント、コンテンツマーケティング

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社Lovers 広報担当

E-mail：info@lvsfamily.co.jp