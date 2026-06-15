しまむら、6/17（水）より、「夏のファッショングッズフェア」を開催！人気インフルエンサーやキャラクターとコラボした、夏におすすめの商品が登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、 6/17（水）より「夏のファッショングッズフェア」を開催することをお知らせいたします。

■「夏のファッショングッズフェア」開催！

ファッションセンターしまむらでは、 6/17（水）より「夏のファッショングッズフェア」を開催します。人気インフルエンサーやキャラクターとコラボした、この夏におすすめの商品をご用意しています。

■商品について

インフルエンサー企画では、ご好評をいただいている「青木美沙子」さんとフランス紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」のコラボ商品をはじめ、「yumi」さん、「MUMU」さん、「mayo」さん、「ぷー」さんの商品を販売します。

(C)NINA’S MARIE-ANTOINETTE※商品は一例です。

キャラクター企画では、人気映画「ズートピア2」の商品をはじめ、「サンリオキャラクターズ×PEKO」、「夏目友人帳」の商品を販売します。 これからの暑い夏に備える対策グッズやトレンド商品を多数取り揃 えております。

▼「夏のファッショングッズフェア」特設ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/weeklypickup/260617_fashiongoodsfair.php

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