飲食・フード産業特化の人材サービスを提供するクックビズ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：藪ノ賢次、以下「当社」）はこの度、店舗向け労務管理クラウド「人事CREW」を提供するTECH CREW株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ドレ・ロドリゲス・グスタボ、以下「TC社」）の過半数以上の株式を取得し、連結子会社化する決議をいたしましたので、お知らせいたします。





■株式の取得の理由とシナジー効果

当社は、コーポレートミッションに「食」は「人」、コーポレートビジョンに「Empower the Food People」を掲げ、食産業の発展のために最も重要な「人」を起点に築いてきた事業をさらに成長させつつ、「人」ビジネスを礎とする事業の多角化を進め、新たな事業領域に挑戦し、積極的な投資を通じて事業規模を拡大させることで、食ビジネスの持続的可能性の向上を目指しております。

当社のメインターゲットである飲食業界においては、生産年齢人口の減少に伴う構造的な働き手不足の課題が顕在化しております。当社は、飲食に特化した人材サービスを中心に提供してまいりましたが、構造的な働き手不足の解決には人材の確保にとどまらず、テクノロジーの活用によって人が付加価値の高い業務に専念できる環境を整備することが不可欠であると認識しております。

TC社は、クラウド労務管理システム「人事CREW」を提供しており、飲食店や小売店などの多店舗展開企業を中心に、労務管理の効率化を支援しています。当社が強みを持つ採用フェーズと、TC社が手がける採用後の労務管理フェーズは、同一の飲食企業を対象とした隣接領域にあり、グループとして一体的にサービスを提供できる環境を整えることが、顧客への提案力と接点強化につながると考えております。

今回の子会社化により、人事・労務領域へのサービス拡大を図り、飲食業界における人材課題の解決に向けた当社グループの提供価値をさらに高めてまいります。

また、同社のプロダクト開発・エンジニアリング機能を当社グループに取り込むことは、当社が推進するDX領域の開発力を高め、中長期的な事業基盤の強化に資するものと判断しております。以上の理由から、株式取得及び第三者割当増資引受を行い、TC社を2026年7月1日付で、子会社化することといたしました。

■人事労務システム「人事CREW」について

TC社が提供する「人事CREW」は、多店舗展開企業向けのクラウド型人事労務サービスです。

飲食や小売など、アルバイト・非正規雇用の入れ替わりが激しい現場に特化しており、入社手続きから雇用契約、年末調整、給与明細の配布までをスマートフォンでペーパーレス完結できます。必要な機能だけを選べる低コストな設計と、企業の既存フローに合わせた柔軟なカスタマイズ性が特徴です。

TECH CREW株式会社 代表取締役 ドレ・ロドリゲス・グスタボ氏より

「今回の資本提携について、私が特に期待しているのは、日本の飲食業界の生産性向上です。日本の飲食業界は非常に大きな市場ですが、他業界と比べるとIT活用が十分に進んでいない企業も多く、生産性や賃金の面で課題を抱えています。その結果、給料も低くなり、優秀な人材の確保が難しくなっています。

今後は少子高齢化による人材不足がさらに深刻化する一方で、訪日外国人観光客の増加により、飲食業界への需要はますます高まると考えられます。

クックビズとの資本提携を通じて、飲食業界をはじめ、スーパーや食品関連業界に対して、AIやITの力を活用した生産性向上を支援していきたいと考えています。

そして、働く人々がより活躍できる環境をつくり、日本社会に大きなインパクトを与えられるよう取り組んでまいります。17年前、私を受け入れてくれた日本にできるだけ大きく恩返ししたいと思っております。」







当社 代表取締役社長 藪ノ 賢次より

「この度のTC社の子会社化は、当社のビジョンである『Empower the Food People』の実現に向けた大きな前進です。これまで当社が提供してきた採用支援に、TC社が持つ「人事CREW」が加わることで、労務管理まで一体的に提供が可能となり、飲食業界が抱える人手不足の解消により挑んでいけると感じております。

また優れたUI/UXと高い開発力を誇るTC社をグループに迎えることで、当社のDX事業への貢献だけでなく、HR事業におけるプロダクト強化や、社内オペレーションのAI推進への波及も期待しています。人が輝く持続可能な食ビジネスの未来を目指し、両社のシナジーを最大限に発揮して、業界のさらなる活性化に貢献していきます。」











■TC社の概要

［会社名］TECH CREW株式会社

［本社］東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル リブポート品川

［代表者］代表取締役 ドレ・ロドリゲス・グスタボ

［設立］2016年4月27日

［事業内容］HR-Tech領域におけるソフトウェア（店舗向け労務管理クラウド「人事CREW」等）の企画・開発・販売