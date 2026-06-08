大阪 SNSコンサルならキングプロテアが新登場--TikTok・Instagram対応の動画起点SNS集客を提供開始
～～～累計動画制作1,500本超・運用中26アカウントの実績を持つ株式会社キングプロテアが、大阪エリアの店舗・中小企業向けに本格始動～～～
大阪 SNSコンサル・運用代行の提供を、札幌を拠点とするSNS専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より正式に開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製チームで一気通貫で実行するこのサービスは、これまで北海道・全国の店舗ビジネスで多数の成果を生み出してきた手法を、大阪エリアの中小企業・複数店舗オーナーにも届けるものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350881/images/bodyimage1】
大阪 SNSコンサルを今始める理由--店舗集客に「動画の時代」が来ている
大阪をはじめとする都市部の消費者行動は、ここ数年で急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、日本のスマートフォン利用者のSNS利用率は85%を超えており、中でも10代～40代では「新しい店・サービスをSNSで見つけた」という経験を持つ割合が過半数に達しています。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・小売店といった店舗ビジネスにとって、SNS--とりわけTikTok・Instagramのショート動画--は、もはや「やると差がつく」施策ではなく「やらないと置いていかれる」インフラになっています。
しかし、大阪の中小企業・店舗経営者の多くが「SNSをやらなきゃとわかっているが、手が回らない」「自社で投稿してみたが伸びない・続かない」「インフルエンサーへの単発依頼は高いし継続性がない」という悩みを抱えています。株式会社キングプロテアがこれまで支援してきた30件以上の相談業務の中でも、この傾向は一貫しており、相談者の約7割が「何から始めればいいかわからない」と最初の一言で話します。
大阪 SNSコンサルという選択肢は、こうした課題の出口として機能します。経営者が本業・店舗運営に集中できる環境をつくりながら、SNSの企画・制作・運用をプロに丸ごと任せる仕組みを整えること--それがキングプロテアの基本設計です。エリアが大阪であっても、これまで北海道・全国で積み上げてきた1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウをそのまま投入します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350881/images/bodyimage2】
大阪 SNSコンサルの具体的なサービス内容--何をどこまでやってくれるのか
大阪エリアのクライアントに提供するSNSコンサル・運用代行サービスは、以下の構成を基本としています。
【提供内容の全体像】
・アカウント設計・コンセプト設計（ターゲット設定・プロフィール最適化・投稿方針の策定）
・ショート動画の企画・台本制作（バズ設計・構成・ナレーション原稿）
・撮影ディレクション（店舗訪問または遠隔撮影ガイドを選択可能）
・動画編集（縦型ショート・テロップ・SE・BGM選定）
・TikTok・Instagram・YouTubeショートへの投稿管理
・コメント運用・フォロワーコミュニティ育成
・月次インサイト分析レポートと改善提案
・Meta広告連携（Instagram広告・Facebook広告の同時運用も対応）
・公式LINE構築・ステップ配信設計（オプション）
標準プランはショート動画月10本＋Instagramフィード月4本の「法人SNS運用プラン（198,000円/月）」から始まり、1店舗向けの「店舗SNS運用プラン（177,000円/月）」、キャスト・個人向けの「キャスト運用プラン（88,000円/月）」まで、事業規模と目的に応じて選択できます。複数店舗を運営するオーナーには、アカウントをまとめて並走管理するマルチアカウント運用も提供しており、「店舗が増えるほど、まとめて任せる価値がある」設計になっています。
大阪エリアの特性として、飲食・美容・エンタメ・夜職の集積度が全国でも突出しています。キングプロテアは通常の店舗向け運用代行に加えて、キャバクラ・ホスト・ラウンジ等の夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成プログラムを含む）も並行提供しており、一般的な運用代行会社が踏み込みにくい業種にも対応できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350881/images/bodyimage3】
大阪 SNSコンサルで再現される成果事例--数字で証明する運用の実力
「キングプロテアに頼んで本当に成果が出るのか」という疑問は当然のものです。以下に、これまでの支援実績から代表的な成果事例を紹介します。大阪エリアの新規クライアントに対しても、同じ設計思想・同じチーム・同じPDCAプロセスで対応します。
【売上・収益改善の実績】
・手結整体院様：公式LINE活用と動画起点の導線設計により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上UPを実現（月商75万円→125万円）
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを刷新し、広告費を据え置いたまま売上5倍を達成。前代理店比較でCPAを8～12万円から2万円へ大幅改善
【動画再生数の実績】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
これらの成果は、「とにかく再生数を増やす」ことだけを目的にしたものではありません。動画の再生が伸びた先にある「プロフィール閲覧→公式LINE登録→問い合わせ・予約→来店・購入」という導線を設計した上での数字です。SNSコンサルの本質は、フォロワーや再生数という虚栄の指標ではなく、売上と顧客接点の増加に直結させることです。この思想は、大阪エリアのすべての案件にも一貫して適用されます。
なお、業種・商材・既存の認知度によって効果の出方は異なります。支援開始前に必ず現状分析と目標設定のヒアリングを行い、クライアントごとの最適な戦略を設計します。
大阪 SNSコンサルでよくある失敗--伸びない会社がやりがちな3つのミスとその解決策
大阪の店舗経営者・中小企業がSNS運用に取り組む中で、実際によく見られる失敗パターンがあります。キングプロテアのコンサルティング現場で繰り返し目にするその3つと、具体的な解決策を以下に整理します。
【失敗1：投稿本数は多いが「伸びるフォーマット」を試していない】
「毎日投稿しているのに全然伸びない」というケースの多くは、投稿頻度ではなく企画・構成・フォーマットの問題です。TikTok・Instagramのアルゴリズムは、冒頭3秒で視聴者を引き込む設計になっているかどうかを非常に強く評価します。解決策は、バズの実績がある「勝ちパターン」のフォーマット分析と、それを自社商材に当てはめた台本設計です。キングプロテアは26アカウントの同時運用から蓄積した業種別バズフォーマットのデータベースをもとに、最短で勝ちパターンを見つけます。
【失敗2：SNSと予約・LINE・広告が「バラバラ」に動いている】
フォロワーが増えても売上に直結しないケースの原因の多くは、SNSと次のアクション（LINE登録・予約・来店）をつなぐ「導線」が設計されていないことです。解決策は、「動画→プロフィール→LINE→予約」という最短経路を一枚の設計図として整理し、各接点を一気通貫で整備することです。
【失敗3：担当者が変わるたびにSNSのトーンがブレる】
社内でSNS担当を決めても、異動・退職・多忙のたびに投稿が止まったりトーンが変わったりする問題は、中小企業で頻発します。解決策は、外部のプロチームにアカウント運用を委託し、企業のブランドイメージとトーン&マナーを社内リソースに依存させない体制を構築することです。これがキングプロテアが「丸投げ」を推奨する理由でもあります。
大阪 SNSコンサルの選び方--キングプロテアを選ぶ際に確認すべきポイント
大阪で活動するSNSコンサル・運用代行会社の数は、2026年時点で増加の一途をたどっています。その中でキングプロテアを選ぶかどうかを判断するために、以下のチェックポイントを参考にしてください。
【SNSコンサル会社を比較する際の確認ポイント】
・業種別の実績データを公開しているか（飲食・美容・クリニック・整体等）
・動画制作（企画・台本・撮影・編集）をすべて内製しているか、外注依存か
・運用中アカウントの現在進行形の実績（再生数・フォロワー推移）を見せてもらえるか
・売上・CPAなど「ビジネス指標」での成果事例があるか
・夜職・ナイトエンタメ業種にも対応可能か（大阪では特に重要）
・担当者がTikTokをリアルに使いこなしているZ世代かどうか
・月次レポートと改善提案が標準提供されているか
・最低契約期間と解約条件が明確か
キングプロテアはこれらすべての条件を満たしています。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウント同時運用の現在進行形の実績、内製Z世代クリエイターチーム、売上直結の成果事例、夜職特化プラン--すべてが「大阪でも同じ品質で提供できる」根拠となっています。
なお、大阪エリアの新規クライアントに対しては、正式契約前に無料の戦略相談セッションを提供しています。現在のSNS状況・課題・競合環境をヒアリングした上で、どのプランが最適かを提案します。問い合わせはWebフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）またはメール（info@kingprotea.jp）から受け付けています。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と向き合ってきた中で、一番多く聞いた言葉は『SNSが大事なのはわかってる。でも何をすればいいかわからないし、やり続ける余裕もない』というものでした。特に、大阪のような競争の激しいエリアで店舗を経営しているオーナーは、毎日が本業で手一杯です。それなのに、SNSまで自分でやらなきゃいけないという状況は、正直しんどい。僕はその現実から目を逸らしたくない。
だからこそ、キングプロテアの大阪 SNSコンサルは『丸投げできること』を最優先に設計しました。企画も台本も撮影も編集も投稿も、全部こちらが引き受ける。経営者が本業に集中できる状態を作ることが、最終的に一番大きな成果を生むと信じています。手結整体院さんで支援1ヶ月目に前年比166%を達成できたのも、社長が現場施術に全力を注げる環境を作ったからです。
大阪のすべての店舗経営者・中小企業の経営者に伝えたいのは、SNSは今すぐ武器にできるということです。大阪 SNSコンサルを通じて、一緒に『伝わらない』を売上に変えていきましょう。僕たちは業者ではなく、同じ船に乗る仲間として、あなたのビジネスに向き合います。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
サービス概要
・サービス名: 大阪 SNSコンサル・運用代行サービス（株式会社キングプロテア提供）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラットフォーム: TikTok・Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）・YouTubeショート
・主な対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職（キャバクラ・ホスト・ラウンジ等）ほか店舗ビジネス全般
・主なプラン: 法人SNS運用プラン（198,000円/月・ショート動画月10本+フィード月4本）／店舗SNS運用プラン（177,000円/月）／キャスト運用プラン（88,000円/月）
・無料相談: 大阪エリア新規クライアント向け無料戦略相談セッションを先着受付中
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/ ／ info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート ほか）・動画制作・Meta広告運用・公式LINE構築・MEO/SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（受付時間：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNSコンサル・運用代行の提供を、札幌を拠点とするSNS専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より正式に開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製チームで一気通貫で実行するこのサービスは、これまで北海道・全国の店舗ビジネスで多数の成果を生み出してきた手法を、大阪エリアの中小企業・複数店舗オーナーにも届けるものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350881/images/bodyimage1】
大阪 SNSコンサルを今始める理由--店舗集客に「動画の時代」が来ている
大阪をはじめとする都市部の消費者行動は、ここ数年で急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、日本のスマートフォン利用者のSNS利用率は85%を超えており、中でも10代～40代では「新しい店・サービスをSNSで見つけた」という経験を持つ割合が過半数に達しています。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・小売店といった店舗ビジネスにとって、SNS--とりわけTikTok・Instagramのショート動画--は、もはや「やると差がつく」施策ではなく「やらないと置いていかれる」インフラになっています。
しかし、大阪の中小企業・店舗経営者の多くが「SNSをやらなきゃとわかっているが、手が回らない」「自社で投稿してみたが伸びない・続かない」「インフルエンサーへの単発依頼は高いし継続性がない」という悩みを抱えています。株式会社キングプロテアがこれまで支援してきた30件以上の相談業務の中でも、この傾向は一貫しており、相談者の約7割が「何から始めればいいかわからない」と最初の一言で話します。
大阪 SNSコンサルという選択肢は、こうした課題の出口として機能します。経営者が本業・店舗運営に集中できる環境をつくりながら、SNSの企画・制作・運用をプロに丸ごと任せる仕組みを整えること--それがキングプロテアの基本設計です。エリアが大阪であっても、これまで北海道・全国で積み上げてきた1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウをそのまま投入します。
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大阪 SNSコンサルの具体的なサービス内容--何をどこまでやってくれるのか
大阪エリアのクライアントに提供するSNSコンサル・運用代行サービスは、以下の構成を基本としています。
【提供内容の全体像】
・アカウント設計・コンセプト設計（ターゲット設定・プロフィール最適化・投稿方針の策定）
・ショート動画の企画・台本制作（バズ設計・構成・ナレーション原稿）
・撮影ディレクション（店舗訪問または遠隔撮影ガイドを選択可能）
・動画編集（縦型ショート・テロップ・SE・BGM選定）
・TikTok・Instagram・YouTubeショートへの投稿管理
・コメント運用・フォロワーコミュニティ育成
・月次インサイト分析レポートと改善提案
・Meta広告連携（Instagram広告・Facebook広告の同時運用も対応）
・公式LINE構築・ステップ配信設計（オプション）
標準プランはショート動画月10本＋Instagramフィード月4本の「法人SNS運用プラン（198,000円/月）」から始まり、1店舗向けの「店舗SNS運用プラン（177,000円/月）」、キャスト・個人向けの「キャスト運用プラン（88,000円/月）」まで、事業規模と目的に応じて選択できます。複数店舗を運営するオーナーには、アカウントをまとめて並走管理するマルチアカウント運用も提供しており、「店舗が増えるほど、まとめて任せる価値がある」設計になっています。
大阪エリアの特性として、飲食・美容・エンタメ・夜職の集積度が全国でも突出しています。キングプロテアは通常の店舗向け運用代行に加えて、キャバクラ・ホスト・ラウンジ等の夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成プログラムを含む）も並行提供しており、一般的な運用代行会社が踏み込みにくい業種にも対応できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350881/images/bodyimage3】
大阪 SNSコンサルで再現される成果事例--数字で証明する運用の実力
「キングプロテアに頼んで本当に成果が出るのか」という疑問は当然のものです。以下に、これまでの支援実績から代表的な成果事例を紹介します。大阪エリアの新規クライアントに対しても、同じ設計思想・同じチーム・同じPDCAプロセスで対応します。
【売上・収益改善の実績】
・手結整体院様：公式LINE活用と動画起点の導線設計により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上UPを実現（月商75万円→125万円）
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを刷新し、広告費を据え置いたまま売上5倍を達成。前代理店比較でCPAを8～12万円から2万円へ大幅改善
【動画再生数の実績】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
これらの成果は、「とにかく再生数を増やす」ことだけを目的にしたものではありません。動画の再生が伸びた先にある「プロフィール閲覧→公式LINE登録→問い合わせ・予約→来店・購入」という導線を設計した上での数字です。SNSコンサルの本質は、フォロワーや再生数という虚栄の指標ではなく、売上と顧客接点の増加に直結させることです。この思想は、大阪エリアのすべての案件にも一貫して適用されます。
なお、業種・商材・既存の認知度によって効果の出方は異なります。支援開始前に必ず現状分析と目標設定のヒアリングを行い、クライアントごとの最適な戦略を設計します。
大阪 SNSコンサルでよくある失敗--伸びない会社がやりがちな3つのミスとその解決策
大阪の店舗経営者・中小企業がSNS運用に取り組む中で、実際によく見られる失敗パターンがあります。キングプロテアのコンサルティング現場で繰り返し目にするその3つと、具体的な解決策を以下に整理します。
【失敗1：投稿本数は多いが「伸びるフォーマット」を試していない】
「毎日投稿しているのに全然伸びない」というケースの多くは、投稿頻度ではなく企画・構成・フォーマットの問題です。TikTok・Instagramのアルゴリズムは、冒頭3秒で視聴者を引き込む設計になっているかどうかを非常に強く評価します。解決策は、バズの実績がある「勝ちパターン」のフォーマット分析と、それを自社商材に当てはめた台本設計です。キングプロテアは26アカウントの同時運用から蓄積した業種別バズフォーマットのデータベースをもとに、最短で勝ちパターンを見つけます。
【失敗2：SNSと予約・LINE・広告が「バラバラ」に動いている】
フォロワーが増えても売上に直結しないケースの原因の多くは、SNSと次のアクション（LINE登録・予約・来店）をつなぐ「導線」が設計されていないことです。解決策は、「動画→プロフィール→LINE→予約」という最短経路を一枚の設計図として整理し、各接点を一気通貫で整備することです。
【失敗3：担当者が変わるたびにSNSのトーンがブレる】
社内でSNS担当を決めても、異動・退職・多忙のたびに投稿が止まったりトーンが変わったりする問題は、中小企業で頻発します。解決策は、外部のプロチームにアカウント運用を委託し、企業のブランドイメージとトーン&マナーを社内リソースに依存させない体制を構築することです。これがキングプロテアが「丸投げ」を推奨する理由でもあります。
大阪 SNSコンサルの選び方--キングプロテアを選ぶ際に確認すべきポイント
大阪で活動するSNSコンサル・運用代行会社の数は、2026年時点で増加の一途をたどっています。その中でキングプロテアを選ぶかどうかを判断するために、以下のチェックポイントを参考にしてください。
【SNSコンサル会社を比較する際の確認ポイント】
・業種別の実績データを公開しているか（飲食・美容・クリニック・整体等）
・動画制作（企画・台本・撮影・編集）をすべて内製しているか、外注依存か
・運用中アカウントの現在進行形の実績（再生数・フォロワー推移）を見せてもらえるか
・売上・CPAなど「ビジネス指標」での成果事例があるか
・夜職・ナイトエンタメ業種にも対応可能か（大阪では特に重要）
・担当者がTikTokをリアルに使いこなしているZ世代かどうか
・月次レポートと改善提案が標準提供されているか
・最低契約期間と解約条件が明確か
キングプロテアはこれらすべての条件を満たしています。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウント同時運用の現在進行形の実績、内製Z世代クリエイターチーム、売上直結の成果事例、夜職特化プラン--すべてが「大阪でも同じ品質で提供できる」根拠となっています。
なお、大阪エリアの新規クライアントに対しては、正式契約前に無料の戦略相談セッションを提供しています。現在のSNS状況・課題・競合環境をヒアリングした上で、どのプランが最適かを提案します。問い合わせはWebフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）またはメール（info@kingprotea.jp）から受け付けています。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と向き合ってきた中で、一番多く聞いた言葉は『SNSが大事なのはわかってる。でも何をすればいいかわからないし、やり続ける余裕もない』というものでした。特に、大阪のような競争の激しいエリアで店舗を経営しているオーナーは、毎日が本業で手一杯です。それなのに、SNSまで自分でやらなきゃいけないという状況は、正直しんどい。僕はその現実から目を逸らしたくない。
だからこそ、キングプロテアの大阪 SNSコンサルは『丸投げできること』を最優先に設計しました。企画も台本も撮影も編集も投稿も、全部こちらが引き受ける。経営者が本業に集中できる状態を作ることが、最終的に一番大きな成果を生むと信じています。手結整体院さんで支援1ヶ月目に前年比166%を達成できたのも、社長が現場施術に全力を注げる環境を作ったからです。
大阪のすべての店舗経営者・中小企業の経営者に伝えたいのは、SNSは今すぐ武器にできるということです。大阪 SNSコンサルを通じて、一緒に『伝わらない』を売上に変えていきましょう。僕たちは業者ではなく、同じ船に乗る仲間として、あなたのビジネスに向き合います。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
・サービス名: 大阪 SNSコンサル・運用代行サービス（株式会社キングプロテア提供）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラットフォーム: TikTok・Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）・YouTubeショート
・主な対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職（キャバクラ・ホスト・ラウンジ等）ほか店舗ビジネス全般
・主なプラン: 法人SNS運用プラン（198,000円/月・ショート動画月10本+フィード月4本）／店舗SNS運用プラン（177,000円/月）／キャスト運用プラン（88,000円/月）
・無料相談: 大阪エリア新規クライアント向け無料戦略相談セッションを先着受付中
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/ ／ info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート ほか）・動画制作・Meta広告運用・公式LINE構築・MEO/SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（受付時間：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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