EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET (EV充電ケーブルアセンブリ市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月28に「EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。EV充電ケーブルアセンブリに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)の概要
EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)に関する当社の調査レポートによると、EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)規模は 2035 年に約 51 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)規模は約 19 億米ドルとなっています。EV充電ケーブルアセンブリに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)のシェア拡大は、世界的な系統連系型充電インフラの急速な拡充が、同アセンブリに対する需要を大幅に押し上げていることによるものです。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2025年には世界全体で約1.8百万基の公共充電ポイントが新規に設置され、その増加率は前年比で33%を超えました。これにより、世界の公共充電ポイントの累計設置数は約7百万基を突破しました。
さらに、2025年における世界の充電ポイント増加分のうち、中国が75%以上を占めました。同年、世界の公共充電インフラ全体も33%以上の拡大を遂げています。加えて、普通充電器と比較して急速充電器や超急速充電器の増加ペースが速く、その結果、世界全体での平均充電速度が向上しました。こうした急速なインフラ拡充に伴い、効率的かつ安全な電力伝送を支える高性能なケーブルシステムへのニーズが、ますます高まっています。
EV充電ケーブルアセンブリに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ev-charging-cable-assembly-market/590642330
EV充電用ケーブルアセンブリに関する市場調査によると、主要経済圏における電動化目標の高まりに伴い、EV充電設備の導入が加速していることから、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。ヨーロッパ、中国、北米の各国政府は、ゼロエミッション車の導入を義務化しており、これがインフラ投資の直接的な増加につながっています。住宅や商業施設において充電ネットワークの拡大が進むにつれ、次世代の充電エコシステムにおいては、より高い電圧容量への対応、耐久性基準の順守、そして相互運用性の確保を可能にするケーブルアセンブリへの需要がますます高まっています。
しかし、高出力の急速充電条件下における熱管理やケーブルの耐久性に関連する技術的な制約が、市場の成長に影響を及ぼす恐れがあります。充電速度が向上するにつれて、ケーブルアセンブリには放熱に関する課題が生じるため、高価な素材や高度なエンジニアリングソリューションの導入が必要となります。こうした要因は、製造工程の複雑化を招くとともに、コスト感度の高い市場における製品導入のペースを鈍化させる可能性があります。
EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)の概要
EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)に関する当社の調査レポートによると、EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)規模は 2035 年に約 51 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)規模は約 19 億米ドルとなっています。EV充電ケーブルアセンブリに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、EV CHARGING CABLE ASEMBLY MARKET(EV充電ケーブルアセンブリ市場)のシェア拡大は、世界的な系統連系型充電インフラの急速な拡充が、同アセンブリに対する需要を大幅に押し上げていることによるものです。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2025年には世界全体で約1.8百万基の公共充電ポイントが新規に設置され、その増加率は前年比で33%を超えました。これにより、世界の公共充電ポイントの累計設置数は約7百万基を突破しました。
さらに、2025年における世界の充電ポイント増加分のうち、中国が75%以上を占めました。同年、世界の公共充電インフラ全体も33%以上の拡大を遂げています。加えて、普通充電器と比較して急速充電器や超急速充電器の増加ペースが速く、その結果、世界全体での平均充電速度が向上しました。こうした急速なインフラ拡充に伴い、効率的かつ安全な電力伝送を支える高性能なケーブルシステムへのニーズが、ますます高まっています。
EV充電ケーブルアセンブリに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ev-charging-cable-assembly-market/590642330
EV充電用ケーブルアセンブリに関する市場調査によると、主要経済圏における電動化目標の高まりに伴い、EV充電設備の導入が加速していることから、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。ヨーロッパ、中国、北米の各国政府は、ゼロエミッション車の導入を義務化しており、これがインフラ投資の直接的な増加につながっています。住宅や商業施設において充電ネットワークの拡大が進むにつれ、次世代の充電エコシステムにおいては、より高い電圧容量への対応、耐久性基準の順守、そして相互運用性の確保を可能にするケーブルアセンブリへの需要がますます高まっています。
しかし、高出力の急速充電条件下における熱管理やケーブルの耐久性に関連する技術的な制約が、市場の成長に影響を及ぼす恐れがあります。充電速度が向上するにつれて、ケーブルアセンブリには放熱に関する課題が生じるため、高価な素材や高度なエンジニアリングソリューションの導入が必要となります。こうした要因は、製造工程の複雑化を招くとともに、コスト感度の高い市場における製品導入のペースを鈍化させる可能性があります。