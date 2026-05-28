洗面化粧台 ELVITA（エルヴィータ）に大間口ミラーをラインナップし、6月1日より受注開始
クリナップ（本社：東京都荒川区 社長執行役員：藤原 亨）は、ベッセル型洗面化粧台「ELVITA」をリニューアルし6月1日より受注を開始します。「自由な発想で憧れの空間を実現できる洗面化粧台」というコンセプトはそのままに、大間口に対応したフレームミラーをラインナップするなど、デザイン力、提案力を強化します。
■リニューアルのポイント
(1) 大間口プランの魅力向上
●収納付きフル1面鏡と3面鏡の追加
新たにラインナップした収納付きフル1面鏡と3面鏡を組み合わせることで、120 cm以上の大間口でのミラー提案が可能に。キャビネットカラーは扉と同色の4色展開で、洗面空間の統一感を演出します。
●フレームミラーの追加
扉カラーと同色のフレームを採用した大間口ミラーをラインナップ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage1】
収納付きフル１面鏡とフル３面鏡の組み合わせ例
(2) 間口の納まり調整への対応
● 間口対応オープンキャビネット
現場で調整可能なカウンターとの組み合わせで、両壁空間でも隙間を少なく納めることが可能に。現場で間口95cm～179.5cmまで調整可能です。
● 棚板収納オープンキャビネット
可動式の棚板を採用。棚板を外せば、オープンキャビネットとしても使用可能に。収納力と使いやすさを両立しました。
※棚板収納オープンキャビネットは間口調整には対応不可。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage2】
(3) デザインの更なる進化
取手レス仕様が加わり、よりすっきりとしたスタイリッシュなデザインを選べるようになりました。
さらにフロートタイプには、キャビネットと同色のカバーで配管を隠す「配管キャビネット」が登場。フロートタイプの美しさを損なわない「ELVITA」ならではのデザインが実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage3】
配管キャビネットを採用したフロートタイプ
（右）フレームミラーと棚板収納オープンキャビネット、取手レス扉を採用した組み合わせ例
セット価格：\505,000（税抜き／間口 165 cm）
（左）基本セット価格：\173,000～（税抜き／間口75cm）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage4】
クリナップ公式サイト ニュースリリースページ URL：https://cleanup.jp/topics/detail/47381/
（お問い合わせ）
クリナップ株式会社
総務部 広報・IR課
配信元企業：クリナップ株式会社
■リニューアルのポイント
(1) 大間口プランの魅力向上
●収納付きフル1面鏡と3面鏡の追加
新たにラインナップした収納付きフル1面鏡と3面鏡を組み合わせることで、120 cm以上の大間口でのミラー提案が可能に。キャビネットカラーは扉と同色の4色展開で、洗面空間の統一感を演出します。
●フレームミラーの追加
扉カラーと同色のフレームを採用した大間口ミラーをラインナップ。
収納付きフル１面鏡とフル３面鏡の組み合わせ例
(2) 間口の納まり調整への対応
● 間口対応オープンキャビネット
現場で調整可能なカウンターとの組み合わせで、両壁空間でも隙間を少なく納めることが可能に。現場で間口95cm～179.5cmまで調整可能です。
● 棚板収納オープンキャビネット
可動式の棚板を採用。棚板を外せば、オープンキャビネットとしても使用可能に。収納力と使いやすさを両立しました。
※棚板収納オープンキャビネットは間口調整には対応不可。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage2】
(3) デザインの更なる進化
取手レス仕様が加わり、よりすっきりとしたスタイリッシュなデザインを選べるようになりました。
さらにフロートタイプには、キャビネットと同色のカバーで配管を隠す「配管キャビネット」が登場。フロートタイプの美しさを損なわない「ELVITA」ならではのデザインが実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage3】
配管キャビネットを採用したフロートタイプ
（右）フレームミラーと棚板収納オープンキャビネット、取手レス扉を採用した組み合わせ例
セット価格：\505,000（税抜き／間口 165 cm）
（左）基本セット価格：\173,000～（税抜き／間口75cm）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350692/images/bodyimage4】
クリナップ公式サイト ニュースリリースページ URL：https://cleanup.jp/topics/detail/47381/
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