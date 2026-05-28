台北、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、「無限への扉（ENTER INFINITY）」をテーマにCOMPUTEX 2026への出展を発表し、マザーボード、グラフィックスカード、PCコンポーネント、ノートパソコン、モニター、周辺機器までを網羅するコンシューマー向け製品ラインアップ全体を披露します。GIGABYTEの創立40周年を記念する今回の展示は、40年にわたって業界をリードしてきたイノベーションの歩みを示すとともに、AI技術、没入型ゲーミング、洗練されたデザイン性、インテリジェントなコンピューティング体験における同ブランドの次なる展開も提示します。



GIGABYTE、COMPUTEX 2026で「無限への扉（ENTER INFINITY）」を掲げ、AIエコシステムと没入型コンピューティング体験を先行披露



「無限への扉（ENTER INFINITY）」というテーマの下、GIGABYTEは長年培ってきたエンジニアリングの蓄積を、AI時代を見据えた将来ビジョンへとつなげています。この展示では、インテリジェントなシステム最適化、ローカルAIコンピューティング、AIを活用したユーザー体験の強化を通じて、GIGABYTEがエコシステム全体にAI技術をどのように組み込んでいるかを紹介します。GIGABYTEは、AIを活用したパフォーマンスチューニングやクリエイター向けワークフローから、AI PCやエッジAIアプリケーションまで、ハードウェアとソフトウェアの統合によって、ゲーム、クリエイティブ制作、生産性向上、日常利用まで、さまざまな場面でAIをより実用的で身近なものにする方法を紹介します。

40周年記念の一環として、GIGABYTEは限定版INFINITYシリーズのマザーボード、グラフィックスカード、PCケース、周辺機器を初公開します。GIGABYTEのプレミアムゲーミングブランドであるAORUSが牽引するINFINITYシリーズは、記念デザインの要素と高性能ハードウェアのイノベーションを組み合わせ、次世代ゲーミングとインテリジェントコンピューティングに向けて、卓越した性能、デザイン、ユーザー体験を追求し続ける同ブランドの姿勢を表しています。

INFINITYシリーズに加え、GIGABYTEはAIコンピューティングとゲーミングイノベーションを中心に、コンシューマー向け製品を幅広く紹介します。AIエコシステムは、AI PC、AI BOX、AI TOPソリューションを網羅し、多様な利用シーンにわたって、ローカルAIの高速化、拡張可能なAIワークフロー、インテリジェントなシステム最適化を提供します。ゲーミング分野では、GIGABYTEは、超高速応答のゲームプレイと没入感のあるビジュアルを実現するよう設計されたマザーボード、グラフィックスカード、有機ELゲーミングモニターなど、業界をリードするPC自作向けハードウェアを展示します。GIGABYTEは最高水準のゲーミング性能を提供するとともに、ケーブルを目立たせないSTEALTH PCビルドやウッドエディション製品など、デザイン性を重視した革新も取り入れ、ゲーミング性能と洗練されたデザインをシームレスに融合させています。

来場者は、台北南港展覧館第1館4階のGIGABYTEコンシューマーブース#M0520をご覧になれます。エンタープライズブース#K0802は1階に設置されます。会期中、来場者は会場内アクティビティに参加して、限定ギフトを受け取ることができます。イベントにご来場いただけない場合は、6月1日から開始される40周年記念INFINITYシリーズクイズ（40th Anniversary INFINITY Series quiz）に参加することで、AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32Gグラフィックスカードが当たるチャンスがあります。詳細はhttps://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_wwをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com