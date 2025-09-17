ECデータ活用＋販促自動化ツール『ストックビジョン』、IT導入補助金2025の対象ITツールに認定、最大150万円の補助金の申請は可能に。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329620&id=bodyimage1】
パークフィールド株式会社（本社：東京都、代表取締役：林將彦）が提供する、ECデータ活用＋販促自動化ツール「ストックビジョン」が、「IT導入補助金2025」の対象ITツールとして正式に認定されました（登録番号 DL06-0045151）。
これにより、中小企業・小規模事業者の皆さまは「ストックビジョン」を導入する際、補助金を活用して費用の一部を補助対象とすることが可能となります。
◆「ストックビジョン」とは？
「ストックビジョン」は、中小EC事業者が実務で直面しやすい「データ活用」の課題を解消し、ECデータを売上改善につなげることに特化したITツールです。
例えば、商品ページのカートボタン付近に独自の計測用JavaScriptを設置するだけで、商品ごとの表示回数が正確に解析できます。さらに、注文・在庫・売上といった各種データはAPI連携によって自動的に取得され、ダッシュボード上で一元的に管理できます。
加えて、取得したデータをそのまま販促施策に自動変換できる点も特長です。配送日程やタイムセール情報を商品ページに自動表示したり、セールを予約して自動で運用することが可能です。商品属性をもとにした高機能検索パネルや、人気ランキングをリアルタイムで生成する機能も備えており、これらを組み合わせることで、データの収集から分析、施策の実行、効果の可視化までを一貫してサポートします。
その結果、現場レベルでのデータドリブンなPDCAサイクルを効率的に回すことができ、ECサイトの売上拡大と運営効率化を同時に実現します。
◆IT導入補助金2025で、最大150万円の補助金が申請可能
今回「ストックビジョン」がIT導入補助金2025の対象ツールに認定されたことで、導入を検討する中小企業や小規模事業者の皆さまは、補助金制度を活用して費用負担を軽減することが可能になりました。
申請が採択されれば、導入費用と最大２年分の運用費、導入支援サービスについて、最大150万円（補助率50%）が補助されます。これにより、最新のECデータ活用や販促自動化のシステムを、より現実的なコストで取り入れることができ、事業の成長戦略を後押しする大きなチャンスとなります。
《関連リンク》
製品紹介・詳細ページ
https://lp.parkfield.jp/stock-vision
IT導入補助金対象ツール情報（登録番号DL06-0045151）
https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL06-0045151
《お問い合わせ先》
企業名：パークフィールド株式会社
URL ：https://parkfield.jp/
電 話：050-3196-8887 （平日9時～19時）
メール：support@parkfield.jp
配信元企業：パークフィールド株式会社
パークフィールド株式会社（本社：東京都、代表取締役：林將彦）が提供する、ECデータ活用＋販促自動化ツール「ストックビジョン」が、「IT導入補助金2025」の対象ITツールとして正式に認定されました（登録番号 DL06-0045151）。
これにより、中小企業・小規模事業者の皆さまは「ストックビジョン」を導入する際、補助金を活用して費用の一部を補助対象とすることが可能となります。
◆「ストックビジョン」とは？
「ストックビジョン」は、中小EC事業者が実務で直面しやすい「データ活用」の課題を解消し、ECデータを売上改善につなげることに特化したITツールです。
例えば、商品ページのカートボタン付近に独自の計測用JavaScriptを設置するだけで、商品ごとの表示回数が正確に解析できます。さらに、注文・在庫・売上といった各種データはAPI連携によって自動的に取得され、ダッシュボード上で一元的に管理できます。
加えて、取得したデータをそのまま販促施策に自動変換できる点も特長です。配送日程やタイムセール情報を商品ページに自動表示したり、セールを予約して自動で運用することが可能です。商品属性をもとにした高機能検索パネルや、人気ランキングをリアルタイムで生成する機能も備えており、これらを組み合わせることで、データの収集から分析、施策の実行、効果の可視化までを一貫してサポートします。
その結果、現場レベルでのデータドリブンなPDCAサイクルを効率的に回すことができ、ECサイトの売上拡大と運営効率化を同時に実現します。
◆IT導入補助金2025で、最大150万円の補助金が申請可能
今回「ストックビジョン」がIT導入補助金2025の対象ツールに認定されたことで、導入を検討する中小企業や小規模事業者の皆さまは、補助金制度を活用して費用負担を軽減することが可能になりました。
申請が採択されれば、導入費用と最大２年分の運用費、導入支援サービスについて、最大150万円（補助率50%）が補助されます。これにより、最新のECデータ活用や販促自動化のシステムを、より現実的なコストで取り入れることができ、事業の成長戦略を後押しする大きなチャンスとなります。
《関連リンク》
製品紹介・詳細ページ
https://lp.parkfield.jp/stock-vision
IT導入補助金対象ツール情報（登録番号DL06-0045151）
https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL06-0045151
《お問い合わせ先》
企業名：パークフィールド株式会社
URL ：https://parkfield.jp/
電 話：050-3196-8887 （平日9時～19時）
メール：support@parkfield.jp
配信元企業：パークフィールド株式会社
プレスリリース詳細へ