『VIVANT』「キターーー!!」“新たな別班”か 衝撃ラスト やっぱり”怪しかった”人物とは？
俳優・堺雅人が主演を務める、TBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第12話が、2日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】やっぱり別班!? ラストに登場した”重要”キャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケールで注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫る物語や、張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まる。
第12話では、乃木憂助（堺）の弟分である黒須（松坂桃李）を含む5人の別班が何者かによって拉致される事件が発生した。実行したのは謎の部隊。AIハヤト（高山みなみ）によると、ノゴーン・ベキ（役所広司）の脱獄を手引きした元公安・新庄（竜星涼）が犯人である可能性が高いという。
情報を求め、バルカにいる弟ノコル（二宮和也）を訪ねた乃木は、その後キプロスへ渡り、アリ（山中崇）を捕らえることに成功する。そして事件解決に向けて動くなか、乃木の前に新たな別班の存在が浮かび上がる。
新庄を追跡するためタイ・バンコクに潜入した乃木は、現地の別班と合流を図る。しかし、合流地点で東南アジアに長期出張中の丸菱商事専務・長野利彦（小日向文世）を目撃し、慌てた乃木は別の合流地点を提案する。
その後、「1355に、あなたの部屋に行くそうです」との伝令が届く。そしてラストシーンでは、ホテルの部屋のドアを開けた乃木が思わず目を見開く。その目線の先にいたのは、先ほど合流地点で目撃した長野専務だった。
乃木の前に姿を現した長野専務。これまでも視聴者の間で「別班では？」「経歴が怪しい」「小日向文世さんがただのおじさんで終わるわけがない」と考察がされてきた。放送後には「キターーー!!」「やっぱり」「マジかよー!?」「早く来週になって」など反響。果たして、長野が“新たな別班”なのか。大きな衝撃と余韻を残す展開で、第12話は幕を閉じた。
【写真】やっぱり別班!? ラストに登場した”重要”キャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケールで注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫る物語や、張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まる。
情報を求め、バルカにいる弟ノコル（二宮和也）を訪ねた乃木は、その後キプロスへ渡り、アリ（山中崇）を捕らえることに成功する。そして事件解決に向けて動くなか、乃木の前に新たな別班の存在が浮かび上がる。
新庄を追跡するためタイ・バンコクに潜入した乃木は、現地の別班と合流を図る。しかし、合流地点で東南アジアに長期出張中の丸菱商事専務・長野利彦（小日向文世）を目撃し、慌てた乃木は別の合流地点を提案する。
その後、「1355に、あなたの部屋に行くそうです」との伝令が届く。そしてラストシーンでは、ホテルの部屋のドアを開けた乃木が思わず目を見開く。その目線の先にいたのは、先ほど合流地点で目撃した長野専務だった。
乃木の前に姿を現した長野専務。これまでも視聴者の間で「別班では？」「経歴が怪しい」「小日向文世さんがただのおじさんで終わるわけがない」と考察がされてきた。放送後には「キターーー!!」「やっぱり」「マジかよー!?」「早く来週になって」など反響。果たして、長野が“新たな別班”なのか。大きな衝撃と余韻を残す展開で、第12話は幕を閉じた。