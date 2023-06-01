◆女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＡＩＧ全英女子オープン最終日（２日、英ロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ＝６６０１ヤード、パー７１）３打差２位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）はエスター・ヘンゼライト（ドイツ）と通算５アンダーで並び、勝負を決めるプレーオフに突入した。最終組の２つ前で回った桑木は３バーディー、２ボギーの７０と伸ばし、単独トップでホールアウト。最終組のヘンゼライトが１８番