「ねんきん定期便」の見方がわからない！ 自分の受取額を手っ取り早く確認する方法は？

まず見るべきは「老齢年金の種類と見込額」

ねんきん定期便で一番確認したいのは、老後にもらえる年金の目安です。ハガキや封書の中に、50歳未満の場合「これまでの加入実績に応じた年金額」の欄、50歳以上の場合「老齢年金の種類と見込額」といった欄があります。

ここに書かれている金額が、自分の老後資金を考える入口になります。老齢基礎年金は、国民年金に加入していた人が受け取る年金です。会社員や公務員として厚生年金に加入していた人は、これに老齢厚生年金が上乗せされます。

50歳未満の人は、将来の給料や加入期間がまだ大きく変わるため、定期便に載る金額は「これまでの加入実績に応じた額」です。今の時点での確定額に近いイメージで、今後働き続ければ増える可能性があります。

一方、50歳以上の人は、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定した見込額が表示されます。老後の生活設計に使いやすいのはこちらです。ただし、転職、退職、収入減、扶養に入るなどがあれば、実際の受取額は変わります。



月額を知りたいときは年額を12で割る

ねんきん定期便に書かれている年金額は、基本的に年額で表示されます。そのため、毎月いくらくらい受け取れるかを知りたい場合は、年額を12で割ります。

たとえば、見込額が年180万円なら、月額は15万円です。年120万円なら月額10万円です。実際の支払いは原則として2ヶ月に1回（偶数月の15日）なので、月15万円の人なら2ヶ月分で約30万円が振り込まれるイメージです。

ただし、定期便の金額がそのまま手取りになるとは限りません。年金からは、所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などが差し引かれる場合があります。額面と手取りに差が出ることを知っておきましょう。

また、夫婦で生活する場合は、自分だけでなく配偶者のねんきん定期便も確認することが大切です。夫婦それぞれの見込額を足すと、老後の世帯収入が見えてきます。毎月の生活費と比べれば、足りない金額も分かりやすくなります。



加入期間と記録漏れも必ず確認する

年金額だけでなく、加入期間も確認しましょう。ねんきん定期便には、国民年金や厚生年金の加入月数が載っています。ここに空白や違和感がある場合は、年金記録に漏れや誤りがないか確認が必要です。

たとえば、転職が多い人、結婚や出産で働き方が変わった人、学生時代に免除や猶予を使った人、自営業期間がある人は、記録をよく見ましょう。年金に加入していたはずの期間が抜けていると、将来の年金額が少なくなる可能性があります。

特に35歳、45歳、59歳の人には封書のねんきん定期便が届き、より詳しい加入履歴を確認できます。59歳の定期便は、年金請求前の最終確認として重要です。分からない点があれば、ねんきんネットや年金事務所で確認しましょう。

定期便を見て「少ない」と感じた場合は、iDeCoやNISA、貯蓄、働く期間の延長などを考えるきっかけになります。数字を見るのは不安かもしれませんが、早めに確認すれば対策も取りやすくなります。



まとめ

ねんきん定期便で老後の受取額を確認するには、まず「老齢年金の種類と見込額」や「これまでの加入実績に応じた年金額」の欄を見ましょう。50歳未満はこれまでの実績額、50歳以上は現在の加入条件が続く前提の見込額が中心です。

月額を知りたいときは、表示されている年額を12で割ります。ただし、年金から税金や保険料が引かれる場合があるため、実際の手取りは少し下がることがあります。

あわせて、加入期間や記録漏れも確認しましょう。転職や退職、扶養期間がある人は特に注意が必要です。ねんきん定期便は、老後の不安を増やす書類ではなく、今から準備するための資料です。5分だけでも確認すれば、将来に向けた家計づくりを始めやすくなります。



出典

日本年金機構 大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています

日本年金機構 年金はいつ支払われますか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー