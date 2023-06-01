男子ネーションズリーグ

バレーボール男子ネーションズリーグ（VNL）の決勝ラウンドが中国・寧波で行われている。日本は7月29日の準々決勝で、開催国・中国を3-1で撃破。中国選手のミスに、実況も思わず嘆くシーンがあった。

日本は中国に第1セットを奪われたものの、ここから実力差を見せて3セット連取。準決勝に駒を進め、2024年大会銀メダル以来、2大会ぶりの表彰台に王手をかけた。

この試合、中国の温子華は、サーブでラインを踏んでしまう反則（フットフォルト）を2度も記録。勝負の第4セット、23-23の場面では日本にマッチポイントを与えてしまった。

日本はマッチポイントを1回で仕留めて勝利。温子華の初歩的なミスには、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の実況も、「ああっと、フットフォルトです！ なんてことだ！ よりによって、このタイミングでやってしまうとは。日本のマッチポイントになりました。彼、前回もやりませんでしたっけ？」と嘆くしかなかった。

中国メディア「ジーボーバ」の記事には、「肝心なところのサーブで2回もフットフォルトをする温子華よ。。」など厳しい声が寄せられ、X上の日本人ファンからも「肝心なところでフットフォルトとは」などの声が上がっていた。

日本は1日の準決勝で米国と激突する。



（THE ANSWER編集部）