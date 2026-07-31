東武鉄道が公式ホームページを更新しました。

【映像】「列車走行中に喫煙」東武鉄道が詳細を公表

「2026年7月31日 東武鉄道株式会社 車掌が乗務中に喫煙していた事象について

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、下記のとおり車掌が乗務中に電子タバコによる喫煙をしていた事象が発生いたしました。ご利用のお客様に大変ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

詳細につきまして下記のとおりお知らせいたします。

1 発生日時

2026年7月29日（水）11時50分頃

2 発生場所

東武東上線 北坂戸駅〜高坂駅間（走行中）

（所在地：埼玉県坂戸市付近）

3 当該列車

第1207列車（池袋 10時51分発 急行 森林公園行き 10両編成）

4 発生状況

お客様より、当社お客さまセンターに『車掌が列車走行中に喫煙をしていた』との申告がありました。その後、当該車掌に確認したところ、上記区間を走行中に、電子タバコによる喫煙の事実が判明しました。

※当該列車にご乗車のお客様：約200名

5 今後の対応

当該車掌は厳正に処分いたします。

また、全乗務員に対し、乗務中の執務態度について指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」

（『ABEMA NEWS』より）