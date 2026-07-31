『探偵！ナイトスクープ』名作ドラマの“セリフ”めぐる謎調査 共演者も監督も分からず…本人登場「滑舌が悪いって言いたいのか？」
きょう31日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、真栄田賢探偵が「『日本統一』小沢仁志のセリフが聞き取れない」を調査する。
【動画】「滑舌が悪いって言いたいのか？」『ナイトスクープ』に“顔面凶器”本人が登場
依頼者である静岡県の男性には何度聞いても聞き取れないセリフがあるという。それは仁侠ドラマ『日本統一』の一節。『日本統一』は2013年から放送を開始し、現在に至るまでシリーズ累計75作を超える仁侠ドラマの金字塔だ。
そのうちの、2022年に発表された53作目。“顔面凶器”こと、小沢仁志演じる三代目侠和会会長・川谷のとあるセリフが、全く聞き取れないのだそう。一触即発のこの場面で、「絶対にこんなこと言うわけがない」という、おかしな言葉に聞こえ、家族に聞いても、それぞれ違う言葉だと言い張り、依頼人の家族の中で一触即発の事態に…。どうか、この謎を解き明かしてもらえないだろうか、というもの。
依頼者が聞き取れないというセリフは、小沢扮する川谷会長が、敵対する会長の葬儀に参列するという緊迫した場面で発せられる。真栄田探偵もVTRを検証してみるが「分からないっすね」。依頼者は「蒙古斑かえ」と言い、奥様は「ノーご飯カレー」と主張する。
制作会社の広報担当にたずねるも、「ドラマ全編にテロップつけないと何言ってるか分からない、と言われる」と激白する。何より台本には、このセリフがない。そこで、対峙した刑事役の俳優や監督にも聞いてみるのだが、正解は出ず。あとは小沢本人に確認するしかない。果たして、ドラマ以上の緊迫の対面シーンが実現（!?）。
予告動画では、小沢が依頼者に向かって「滑舌が悪いって言いたいのか？」と詰め寄る。一体なにがあったのか。
【動画】「滑舌が悪いって言いたいのか？」『ナイトスクープ』に“顔面凶器”本人が登場
依頼者である静岡県の男性には何度聞いても聞き取れないセリフがあるという。それは仁侠ドラマ『日本統一』の一節。『日本統一』は2013年から放送を開始し、現在に至るまでシリーズ累計75作を超える仁侠ドラマの金字塔だ。
そのうちの、2022年に発表された53作目。“顔面凶器”こと、小沢仁志演じる三代目侠和会会長・川谷のとあるセリフが、全く聞き取れないのだそう。一触即発のこの場面で、「絶対にこんなこと言うわけがない」という、おかしな言葉に聞こえ、家族に聞いても、それぞれ違う言葉だと言い張り、依頼人の家族の中で一触即発の事態に…。どうか、この謎を解き明かしてもらえないだろうか、というもの。
制作会社の広報担当にたずねるも、「ドラマ全編にテロップつけないと何言ってるか分からない、と言われる」と激白する。何より台本には、このセリフがない。そこで、対峙した刑事役の俳優や監督にも聞いてみるのだが、正解は出ず。あとは小沢本人に確認するしかない。果たして、ドラマ以上の緊迫の対面シーンが実現（!?）。
予告動画では、小沢が依頼者に向かって「滑舌が悪いって言いたいのか？」と詰め寄る。一体なにがあったのか。