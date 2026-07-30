ドラマ考察系YouTuberが読み解く『VIVANT』の盲点「乃木がノコルを騙した」可能性
TBS日曜劇場「VIVANT」のドラマ考察系YouTuberであるトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】第11話ドラマ考察 乃木がノコルをだましたシーンがある！ 堺雅人 松坂桃李 阿部寛 二階堂ふみ 二宮和也」を公開した。動画では、劇中の乃木憂助（堺雅人）の不自然な行動から、彼がノコル（二宮和也）を騙していた可能性について独自の考察を展開している。
動画の冒頭でトケル氏は、黒須駿（松坂桃李）が寝ていた部屋を調べる場面に言及。乃木が監視カメラを回収する名目でノコルを先に行かせた行動について「乃木が1人になりたかったようにも見える」と指摘した。過去のシーズン1で野崎守（阿部寛）が日本大使館にカメラを仕掛けたシーンと重ね合わせ、「おそらく部屋の中で何かをしてからノコルと合流したことにしたはず」と推測する。
さらに、黒須が拉致されたのではなく「自分の意思で連れて行かれた」可能性に言及。黒須は乃木に鍛えられた男であり、部屋の監視カメラに気づかないはずがないとした上で、乃木がその証拠を回収したのではないかと推測し、「乃木は、ノコルも疑っている」と独自の説を展開した。また、乃木がノコルに託した守り刀についても「GPSが仕込まれていたのかもしれない」と語り、乃木の周到な計算を読み解いている。
最後にトケル氏は、ノコルが味方である可能性についても触れた。別班員がキプロスに運ばれた情報をノコルがアリ（山中崇）らに教えていたとすれば「味方ですよね」と語り、今後の物語の展開に期待を寄せる形で動画を締めくくった。
動画の冒頭でトケル氏は、黒須駿（松坂桃李）が寝ていた部屋を調べる場面に言及。乃木が監視カメラを回収する名目でノコルを先に行かせた行動について「乃木が1人になりたかったようにも見える」と指摘した。過去のシーズン1で野崎守（阿部寛）が日本大使館にカメラを仕掛けたシーンと重ね合わせ、「おそらく部屋の中で何かをしてからノコルと合流したことにしたはず」と推測する。
さらに、黒須が拉致されたのではなく「自分の意思で連れて行かれた」可能性に言及。黒須は乃木に鍛えられた男であり、部屋の監視カメラに気づかないはずがないとした上で、乃木がその証拠を回収したのではないかと推測し、「乃木は、ノコルも疑っている」と独自の説を展開した。また、乃木がノコルに託した守り刀についても「GPSが仕込まれていたのかもしれない」と語り、乃木の周到な計算を読み解いている。
最後にトケル氏は、ノコルが味方である可能性についても触れた。別班員がキプロスに運ばれた情報をノコルがアリ（山中崇）らに教えていたとすれば「味方ですよね」と語り、今後の物語の展開に期待を寄せる形で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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