7月30日、安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）が放送された。番組終盤、女優の広末涼子が出演することが告知され、注目を集めている。

広末は2025年4月、新東名高速で時速約185kmの追突事故を起こし、病院に搬送されたが、搬送先の看護師に対する傷害の容疑で逮捕された。看護師への怪我は処分保留で釈放となり（その後不起訴処分）、事故に関しては、自動車運転処罰法違反の罪で罰金70万円の略式命令が下されている。

「騒動を受け、広末さんは心身の回復に専念することを理由に芸能活動を休止しましたが、2026年4月に活動を再開しました。長くテレビから遠ざかっていましたが、今回の『THE TIME,』で、8月6日の特別企画に出演することが明かされたのです。夏休み特別企画として、広末さんの再出発に番組が独占密着した内容になると告知されました。広末さんが地上波のテレビ番組に出るのは、騒動後初めてです」（スポーツ紙記者）

地上波復帰が明らかになり、注目が集まっているが、Xでは

《THE TIME広末涼子に密着って何考えてんだよ》

《広末涼子の再出発は、この番組の視聴者にはあまり刺さらないような気がする》

など、疑問を抱く声が聞かれていた。

「広末さんは2023年の『週刊文春』で、料理人の鳥羽周作氏との不倫疑惑を報じられ、その事実を認めて謝罪し、当時の所属事務所から無期限謹慎処分を受けました。2024年に事務所を独立し、2025年3月のバラエティ番組『ザ・共通テン!』（フジテレビ系）でテレビ復帰を果たした矢先、追突事故を起こしたのです。

すっかりトラブルメーカーのイメージが浸透しましたが、主婦層も多く視聴する朝の情報番組で復帰することが判明し、反発する向きもあるようです。やはり、テレビ復帰への道は難航しそうです」（芸能担当記者）

7月18、24、25日には、バースデースペシャルライブを開催した広末。『THE TIME,』の特別企画への出演も決まったが、TBSとは“因縁”があった。

「2025年10月、TBSのバラエティ番組『オールスター後夜祭’25秋』で出題されたクイズに関してです。『時速165kmを出したことがないのは?』という問題で、選択肢には、大谷翔平さん、佐々木朗希さん、故・伊良部秀輝さんといった野球選手にまじって、広末さんの名前が入っていました。当時、広末さんが高速道路の事故で、時速165kmを出していたと一部のメディアで報じられたことを受け、ネタにしたようです。

しかし、広末さんの個人事務所は公式サイトで《不適切な内容が放映されました》と番組内容に抗議。《本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております》と、苦言を呈したのです。抗議を受け、TBSはクイズの題材に扱ったことは不適切だったとして、謝罪しました。そんな“ブチ切れ”騒動があっただけに、双方の関係悪化も懸念されましたが、テレビ復帰先に選び、因縁も解消したといえます」（同前）

特別企画で、広末はなにを語るのか──。