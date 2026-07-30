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コウケンテツと申します。 大阪府出身、お料理のお仕事しております。 日本・アジア・ヨーロッパ各地でいろんなもの食べさせてもらったりもしております。 一男二女の父もさせてもらっております。 ぬるっとゆるっとYouTubeやっていきますー！ 料理や企画のリクエストも受け付けておりますので、コメントお待ちしております！ ぜひチャンネル登録をお願いします！ ◆Instagram https://www.instagram.com/kohkentetsu/ ◆X https://twitter.com/kohkentetsu14 ◆Facebook https://www.facebook.com/kohkentetsuofficial/ ◆Contact info@kohkentetsu.com ◆Planning & Direction 江藤 一也 kaz.eto ( https://www.instagram.com/etooo.kazuya）