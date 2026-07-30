「サクッ！ジュワ～」なのに軽やか！油を使わずに焼き上げる絶品から揚げ香味ねぎだれ
料理YouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】」が、「揚げずにヘルシー！軽やかジューシー！から揚げ香味ねぎだれの作り方」と題した動画を公開しました。動画では、料理研究家のコウケンテツさんが、最小限の油とトースターを使って手軽に作れる本格的なから揚げを紹介しています。
下ごしらえのポイントは、鶏肉の水分をできるだけ少なくすること。「カラリと仕上げるために水分は少なめに」と、下味はしょうがのすりおろしとしょうゆのみでシンプルに仕上げます。衣の片栗粉をまぶす際は、余分な粉を落として皮で全体を包むように丸く成形するのがコツです。
今回の調理には、クイジナートの「エアフライ オーブントースター」を使用します。切ったじゃがいもに油を絡め、鶏肉の表面にはスプーンで薄く油を塗るだけ。あとはメッシュバスケットに並べて、180℃で10分焼くという手軽さです。調理後の面倒な油の処理がいらず、キッチンも汚れません。
焼き上がったから揚げは、余分な脂が落ちてこんがりと黄金色に。実食したコウケンテツさんは、一口かじって「サクッ！」といい音を響かせ、「油で揚げたようなサクッと感とジューシーさなのに軽やか！」とその美味しさに驚きの表情を浮かべました。
さっぱりとした香味ねぎだれが食欲をそそる一品。後片付けも簡単なヘルシーから揚げを、ぜひ今夜のおかずに取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏もも肉（から揚げ用） 200g
・しょうがのすりおろし 1かけ
・しょうゆ 小さじ2
・じゃがいも（メークイン） 1個
・片栗粉 大さじ3
・サラダ油 適宜
＜香味ねぎだれ＞
・みりん 大さじ2
・酢 大さじ2
・しょうゆ 大さじ2
・砂糖 小さじ1/2
・しょうがのすりおろし 1かけ
・青ねぎの小口切り 2～3本分
・白すりごま 大さじ1
［作り方］
1. ボウルに鶏肉を入れ、しょうがのすりおろしとしょうゆを加えてもみ込み、5分ほど置いて味をなじませる。
2. じゃがいもの皮をむき、8等分のくし切りにする。水気があれば拭き取り、サラダ油をさっと絡める。
3. バットに片栗粉を広げ、1の鶏肉にまんべんなくまぶす。余分な粉をはたき、皮を伸ばして全体を包むように形を整え、5分ほど置く。
4. 鶏肉の表面と裏面に、スプーンでサラダ油を薄く塗る。
5. メッシュバスケットに鶏肉とじゃがいもを並べ、エアフライオーブントースター（AIR FRYモード）の180℃で10分ほど焼く。
6. 焼いている間にたれを作る。耐熱容器にみりん、酢、しょうゆ、砂糖、しょうがのすりおろしを混ぜ合わせ、ラップをかけずにレンジ（600W）で1分ほど加熱する。
7. 6に青ねぎと白すりごまを加えて混ぜ合わせる。
8. 10分経ったらじゃがいもを取り出し、から揚げは裏返してさらに2～3分ほど焼く。
9. 器にから揚げとじゃがいもを盛り付け、香味ねぎだれを添えて完成。
下ごしらえのポイントは、鶏肉の水分をできるだけ少なくすること。「カラリと仕上げるために水分は少なめに」と、下味はしょうがのすりおろしとしょうゆのみでシンプルに仕上げます。衣の片栗粉をまぶす際は、余分な粉を落として皮で全体を包むように丸く成形するのがコツです。
今回の調理には、クイジナートの「エアフライ オーブントースター」を使用します。切ったじゃがいもに油を絡め、鶏肉の表面にはスプーンで薄く油を塗るだけ。あとはメッシュバスケットに並べて、180℃で10分焼くという手軽さです。調理後の面倒な油の処理がいらず、キッチンも汚れません。
焼き上がったから揚げは、余分な脂が落ちてこんがりと黄金色に。実食したコウケンテツさんは、一口かじって「サクッ！」といい音を響かせ、「油で揚げたようなサクッと感とジューシーさなのに軽やか！」とその美味しさに驚きの表情を浮かべました。
さっぱりとした香味ねぎだれが食欲をそそる一品。後片付けも簡単なヘルシーから揚げを、ぜひ今夜のおかずに取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏もも肉（から揚げ用） 200g
・しょうがのすりおろし 1かけ
・しょうゆ 小さじ2
・じゃがいも（メークイン） 1個
・片栗粉 大さじ3
・サラダ油 適宜
＜香味ねぎだれ＞
・みりん 大さじ2
・酢 大さじ2
・しょうゆ 大さじ2
・砂糖 小さじ1/2
・しょうがのすりおろし 1かけ
・青ねぎの小口切り 2～3本分
・白すりごま 大さじ1
［作り方］
1. ボウルに鶏肉を入れ、しょうがのすりおろしとしょうゆを加えてもみ込み、5分ほど置いて味をなじませる。
2. じゃがいもの皮をむき、8等分のくし切りにする。水気があれば拭き取り、サラダ油をさっと絡める。
3. バットに片栗粉を広げ、1の鶏肉にまんべんなくまぶす。余分な粉をはたき、皮を伸ばして全体を包むように形を整え、5分ほど置く。
4. 鶏肉の表面と裏面に、スプーンでサラダ油を薄く塗る。
5. メッシュバスケットに鶏肉とじゃがいもを並べ、エアフライオーブントースター（AIR FRYモード）の180℃で10分ほど焼く。
6. 焼いている間にたれを作る。耐熱容器にみりん、酢、しょうゆ、砂糖、しょうがのすりおろしを混ぜ合わせ、ラップをかけずにレンジ（600W）で1分ほど加熱する。
7. 6に青ねぎと白すりごまを加えて混ぜ合わせる。
8. 10分経ったらじゃがいもを取り出し、から揚げは裏返してさらに2～3分ほど焼く。
9. 器にから揚げとじゃがいもを盛り付け、香味ねぎだれを添えて完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
コウケンテツと申します。 大阪府出身、お料理のお仕事しております。 日本・アジア・ヨーロッパ各地でいろんなもの食べさせてもらったりもしております。 一男二女の父もさせてもらっております。 ぬるっとゆるっとYouTubeやっていきますー！ 料理や企画のリクエストも受け付けておりますので、コメントお待ちしております！ ぜひチャンネル登録をお願いします！ ◆Instagram https://www.instagram.com/kohkentetsu/ ◆X https://twitter.com/kohkentetsu14 ◆Facebook https://www.facebook.com/kohkentetsuofficial/ ◆Contact info@kohkentetsu.com ◆Planning & Direction 江藤 一也 kaz.eto ( https://www.instagram.com/etooo.kazuya）
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