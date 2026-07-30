YouTubeで生活のお役立ち情報やガジェットレビューを展開している「野口智也チャンネル」が7月28日、「【検証】ダイソーの“すだれ”でエアコンの電気代はどれだけ安くなる？【節電対策】」と題した動画を公開。猛暑のなかで気になる検証に注目が集まっている。

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ダイソーの商品には多くの「すだれ」がラインナップされており、今回選ばれたのは、税込330円の「天津すだれ」（88cm×180cm）。2枚あれば一般的な掃き出し窓（下枠が床と同じ高さで、外と出入りできる引き違い窓）を覆うことが可能。やや毛羽立っていて木屑が落ちるが、窓の外側に設置する分には問題なく、コストパフォーマンスはかなり高そうだ。果たしてエアコンの消費電力・電気代をどれくらい削減できるのか。

実験はすだれの有・無で、「晴れた日（24時間）」「6畳の部屋」「エアコン26度設定」「カーテンは閉めっぱなし」という条件を揃えて行なわれた。同じ晴れた日でも外気温が差が出過ぎないように温度計も設置し、消費電力はミニスマートWi-Fiプラグで細かく計測している。

詳細は実際に動画を見てもらいたいところだが、途中経過として日中の窓の温度を測定してみると、すだれなしでは「43.7度」、すだれありだと「34.2度」という結果に。やはり通気性を確保したまま直射日光が避けられるすだれの効果はかなり大きいようで、期待が高まる。実際、棒グラフで2日分の消費電力を比較してみると、気温は総じて「すだれあり」の日の方がやや高かったなかで、明らかに節電できていることがわかる。

結果、24時間の電力消費量は、すだれなしの日が「5.9kWh」で、電気代にして約183円。すだれありの日が「4.9kWh」で、電気代は約152円。すだれの効果で約17%の電力消費を抑え、1日31円、1カ月で930円節約できるという結果になった。複数の部屋・窓に設置すれば、この夏だけでもバカにならない差が出るかもしれない。

このように「やってみたいけど面倒」なことをきっちり試してくれるのが、YouTuberらしくてありがたい。今回の動画には「すごく丁寧に検証されていて大変勉強になりました！」「今からダイソーに行って同じやつを買って来ます」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）