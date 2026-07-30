抜群のコンビネーションだ。バレーボール男子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）決勝ラウンド（２９日、中国）、初戦の準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は開催国の中国に３―１で勝利を収め、準決勝進出を決めた。

主将・石川祐希（ジラート）がレシーブに苦しみ、第２セットの途中で富田将馬（大阪Ｂ）と交代。日本にとって嫌な流れとなるも、冨田が攻守で躍動して流れを引き寄せる。第２セットを２５―２３で制して同点に追いつくと、第３、４セットも連取。石川とともに攻撃の軸として君臨する高橋藍（ルブリン）はチーム最多の２１得点を挙げ「難しいゲームになることは想定はしていた。まずはしっかり勝っていくことが重要」とうなずいた。

今大会は正セッターに深津英臣（名古屋）が君臨。チーム最年長３６歳の司令塔との相性について、高橋は「トスの質としてはスピード感があるので、完全にブロックが２枚そろわない状態で打ち切っていける」と手応えを口にする。この日も第４セットの２０―２０の場面で、深津のトスに対して相手ブロックがそろう前に強烈なスパイクを放つなど、試合を重ねるごとに精度に磨きがかかっている。

２８日には「令和８年熊本地震」が発生し、宇城市と氷川町で最大震度７を観測した。未曾有（みぞう）の災害で日本中に悲しみが広がる中、高橋は「少しでも自分たちがみなさんの力になれるように」と決意表明。２大会ぶりのメダルを日本に持ち帰り、明るい話題を届けてみせる。