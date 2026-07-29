ME:I・TSUZUMI、MOMONAからのサプライズに涙「言葉が出ないくらいびっくり」【モアナと伝説の海】
【モデルプレス＝2026/07/29】ME:IのTSUZUMI、俳優の尾上松也が29日、都内で開催された映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）ミュージカルプレミアに出席。MOMONAからのサプライズに涙を浮かべた。
【写真】「モアナと伝説の海」サプライズ登場したME:Iメンバー
イベントでは、実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONA（ME:I）も、サプライズで祝福に駆け付けた。メンバーからのサプライズにTSUZUMIは涙を浮かべ、MOMONAは「なに泣いてんの〜！」と笑顔で抱きしめていた。
TSUZUMIは「本当に知らなかったですし、MOMONAちゃんは別のスケジュールがあるって」と語って、MOMONAは「ダミーのね（笑）」と返答。TSUZUMIは「ダミーだったんですね（笑）！言葉が出ないくらいびっくりだし、本当に嬉しいし、安心！」と笑顔を見せた。
TSUZUMIがモアナ役を務めるうえで、何かアドバイスをしたのか聞かれたMOMONAは「アドバイスというのは、あまりした記憶が正直ないですけれども（笑）。とにかく、ガチガチに緊張していたので。実際に収録現場に行ったら、皆さん本当に私を優しく出迎えていただいたので。緊張しないで。みんな優しいよ！っていう風に、背中をバーンと叩いて送り込むというか。そういう記憶はございます（笑）」とコメント。ディズニー声優としての先輩の存在は心強かったか聞かれたTSUZUMIは「そうですね。声優をするってなると、本当に何からすればいいのかとか、どうやって収録するのかとか、分からなかったので。MOMONAちゃんに『収録ってさ、どういう風にやるの？』っていう風に連絡して。それも全部教えてくれたり。不安で『大丈夫かな？』って話したりすると、絶対に励ましてくれたので」と感謝を語った。
生歌唱の感想を聞かれたMOMONAは「試写で見させていただいた時に、エンディングで耳が幸福すぎて。それでぐっと来てしまって。こんなに激アツなコラボレーションというか、本当に実現するんだ！って嬉しくなったんですけど、実際に今日は登壇して3人で歌われていて。本当にハーモニーも最高だし、表情だったり、目を合わせて歌う姿が、個人的には見ていて幸せな気持ちになって、素晴らしかったです」と絶賛した。
改めて映画の感想を聞かれると「自分も大冒険をしているような、そういう風な気持ちになれるので、この夏にピッタリなんじゃないかなと思いますし、個人的にTSUZUMIと普段一緒にいて、モアナの無垢さと人間らしさと、だけど冒険に挑戦するような強い心っていうのは、TSUZUMIの普段の人間性に被るところがあって。TSUZUMIを見ているような、モアナを見ているような、不思議な気持ちになって」とコメント。また「私はTSUZUMIとの絆が、マウイとモアナの絆に近しいなというか。普段はME:Iのパパをやっておりまして、TSUZUMIにとってお父さんのような存在なので。マウイとモアナの絆ってすごく特別な繋がりじゃないですか。家族愛のような、親友のようなという。そういう絆が、私たちME:Iにとっても通ずる部分があって」と話していた。
本作は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人のマウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く。
イベントでは、モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を、マウイ役日本版声優の尾上が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱し、タラおばあちゃん役のキムラ緑子やトゥイ役の福井晶一、シーナ役の真瀬はるか、タマトア役の ROLLY、ベビー・モアナ役の倉田瑛茉も出席していた。（modelpress編集部）
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【写真】「モアナと伝説の海」サプライズ登場したME:Iメンバー
◆MOMONA、サプライズで駆けつける
イベントでは、実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONA（ME:I）も、サプライズで祝福に駆け付けた。メンバーからのサプライズにTSUZUMIは涙を浮かべ、MOMONAは「なに泣いてんの〜！」と笑顔で抱きしめていた。
◆MOMONA、TSUZUMIへのアドバイスは？
TSUZUMIがモアナ役を務めるうえで、何かアドバイスをしたのか聞かれたMOMONAは「アドバイスというのは、あまりした記憶が正直ないですけれども（笑）。とにかく、ガチガチに緊張していたので。実際に収録現場に行ったら、皆さん本当に私を優しく出迎えていただいたので。緊張しないで。みんな優しいよ！っていう風に、背中をバーンと叩いて送り込むというか。そういう記憶はございます（笑）」とコメント。ディズニー声優としての先輩の存在は心強かったか聞かれたTSUZUMIは「そうですね。声優をするってなると、本当に何からすればいいのかとか、どうやって収録するのかとか、分からなかったので。MOMONAちゃんに『収録ってさ、どういう風にやるの？』っていう風に連絡して。それも全部教えてくれたり。不安で『大丈夫かな？』って話したりすると、絶対に励ましてくれたので」と感謝を語った。
生歌唱の感想を聞かれたMOMONAは「試写で見させていただいた時に、エンディングで耳が幸福すぎて。それでぐっと来てしまって。こんなに激アツなコラボレーションというか、本当に実現するんだ！って嬉しくなったんですけど、実際に今日は登壇して3人で歌われていて。本当にハーモニーも最高だし、表情だったり、目を合わせて歌う姿が、個人的には見ていて幸せな気持ちになって、素晴らしかったです」と絶賛した。
◆MOMONA「モアナ」ME:Iにとっても通ずる部分とは
改めて映画の感想を聞かれると「自分も大冒険をしているような、そういう風な気持ちになれるので、この夏にピッタリなんじゃないかなと思いますし、個人的にTSUZUMIと普段一緒にいて、モアナの無垢さと人間らしさと、だけど冒険に挑戦するような強い心っていうのは、TSUZUMIの普段の人間性に被るところがあって。TSUZUMIを見ているような、モアナを見ているような、不思議な気持ちになって」とコメント。また「私はTSUZUMIとの絆が、マウイとモアナの絆に近しいなというか。普段はME:Iのパパをやっておりまして、TSUZUMIにとってお父さんのような存在なので。マウイとモアナの絆ってすごく特別な繋がりじゃないですか。家族愛のような、親友のようなという。そういう絆が、私たちME:Iにとっても通ずる部分があって」と話していた。
◆「モアナと伝説の海」
本作は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人のマウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く。
イベントでは、モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を、マウイ役日本版声優の尾上が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱し、タラおばあちゃん役のキムラ緑子やトゥイ役の福井晶一、シーナ役の真瀬はるか、タマトア役の ROLLY、ベビー・モアナ役の倉田瑛茉も出席していた。（modelpress編集部）
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