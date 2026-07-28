【厚労省がすすめる】管理栄養士が夏に必ず作る「熱中症予防ドリンク」
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【厚労省がすすめる】管理栄養士が夏に必ず作る「熱中症予防ドリンク」」と題した動画を公開した。動画では、厚生労働省が推奨する熱中症予防ドリンクのレシピとともに、市販のスポーツドリンクや経口補水液との違いを解説している。
熱中症予防ドリンクは、砂糖、塩、レモン汁、水を混ぜ合わせるだけで簡単に完成。塩と砂糖を同時に摂取することで、体に水分が吸収されやすくなるという。動画内では、耐熱容器で少量の水を加熱して調味料を溶かす基本の作り方に加え、シェイカーを使って水から直接混ぜる「超ズボラバージョン」の2つを紹介している。
動画後半では、市販品との違いを詳しく解説。ポカリスエットやアクエリアスといったスポーツドリンクは「糖分多めで塩分は少なめ」であり、日常的な水分補給にすると糖分過多になる可能性があると指摘。一方、OS-1は病者用の経口補水液であり、健康な人が毎日飲むと「血圧や腎臓に負担がかかる可能性がある」と警鐘を鳴らしている。
今回紹介された手作りドリンクは、食塩相当量がOS-1とほぼ同じでありながら飲みやすい配合になっている。また、「塩気のある飲み物って、実は美味しく感じるかどうかで脱水気味かが分かるんです！」と、体調のバロメーターになるという視点も語られた。
暑い日の庭仕事やスポーツ後など、脱水を感じた時の水分補給に、身近な材料で作れる手作り補水液を取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・砂糖 大さじ2（甘味料でも可）
・塩 小さじ1/4
・レモン汁 大さじ1/2
・水 500ml（氷を含めても可）
［作り方］
1. 500ml以上の耐熱容器に少量の水を入れ、電子レンジで30秒加熱する。（沸かしたお湯やぬるま湯でも可）
2. 容器に砂糖、塩、レモン汁を加え、調味料をよく混ぜ溶かす。
3. 合計500mlになるように水を足し、よく混ぜて完成。
※シェイカーや水筒を使う場合は、全ての材料を入れてよく振るだけで完成する。手作りのため当日中に飲み切ること。
熱中症予防ドリンクは、砂糖、塩、レモン汁、水を混ぜ合わせるだけで簡単に完成。塩と砂糖を同時に摂取することで、体に水分が吸収されやすくなるという。動画内では、耐熱容器で少量の水を加熱して調味料を溶かす基本の作り方に加え、シェイカーを使って水から直接混ぜる「超ズボラバージョン」の2つを紹介している。
動画後半では、市販品との違いを詳しく解説。ポカリスエットやアクエリアスといったスポーツドリンクは「糖分多めで塩分は少なめ」であり、日常的な水分補給にすると糖分過多になる可能性があると指摘。一方、OS-1は病者用の経口補水液であり、健康な人が毎日飲むと「血圧や腎臓に負担がかかる可能性がある」と警鐘を鳴らしている。
今回紹介された手作りドリンクは、食塩相当量がOS-1とほぼ同じでありながら飲みやすい配合になっている。また、「塩気のある飲み物って、実は美味しく感じるかどうかで脱水気味かが分かるんです！」と、体調のバロメーターになるという視点も語られた。
暑い日の庭仕事やスポーツ後など、脱水を感じた時の水分補給に、身近な材料で作れる手作り補水液を取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・砂糖 大さじ2（甘味料でも可）
・塩 小さじ1/4
・レモン汁 大さじ1/2
・水 500ml（氷を含めても可）
［作り方］
1. 500ml以上の耐熱容器に少量の水を入れ、電子レンジで30秒加熱する。（沸かしたお湯やぬるま湯でも可）
2. 容器に砂糖、塩、レモン汁を加え、調味料をよく混ぜ溶かす。
3. 合計500mlになるように水を足し、よく混ぜて完成。
※シェイカーや水筒を使う場合は、全ての材料を入れてよく振るだけで完成する。手作りのため当日中に飲み切ること。
YouTubeの動画内容
関連記事
フライパン不要！タッパー1つで完成する冷凍保存可能な酢豚
皿洗いゼロで超簡単！アイラップと電子レンジで作る「なすの煮浸し」で紫外線ダメージをケア
【ボウル1つで完結】マカロニの下ゆでもホワイトソースも不要！超絶ラクなグラタンの作り方
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、少しでも「ゆとり」が生まれますように！