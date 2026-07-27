スペシャル見届け人として登場した橋本環奈が、高校生の恋の舞台について語る一幕があった。

【映像】橋本環奈が気になったイケメン高校生

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。27日は夏休み編2026が放送。

『今日好き』とは、運命の恋を見つける恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋、スペシャルゲストとして橋本環奈が参加。なお、今回は夏休み編のため特別に3泊4日となる。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

まり（福住真里、高1／神奈川県）

みのり（藤村みのり、高2／愛知県）

【継続】

あやか（伊藤彩華、高3／神奈川県、「チュンチョン編」「テグ編」からの継続）

すみれ（表すみれ、高2／大阪府、「夏休み編2025」「チェンマイ編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」「クライストチャーチ編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

くうが（大島空凱、高3／東京都）

けい（玉置慶、高2／東京都）

【継続】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県、「ラヨーン編」「インチョン編」からの継続）

せいたろう（江口惺大郎、高3／東京都、「インチョン編」からの継続）

はるか（鳥井悠叶、高1／愛知県、「インチョン編」からの継続）

初めての恋リアに雄叫び！

オープニングトークにて、かすから「どうですか？高校生の恋愛を見届けていくんですけど」と振られた橋本は、「高校生で海外旅行、男女で行くってこともないですよね？」とコメント。「なんか、いいですね」と感慨深そうに語った。

1話を見届けた橋本は、高校生の激しく動く恋愛模様に「こんな面白いんだ！」と感嘆。「ほぼ初めて恋愛リアリティーショー見たんですけど、こんなに声出るんだと思って！『はぁー！』みたいな（笑）」と語り、高校生たちのピュアで積極的な恋愛模様にすっかり魅了された様子を見せていた。