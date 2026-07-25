アメリカのトランプ大統領はイランへの大規模攻撃の準備は整っているとした一方で、イラン側と交渉は続いていると述べました。

トランプ大統領「（攻撃）準備は万全だ。いつでも始められる。でも今は彼らと話し合っているところだ。だから転換点があるかもしれないし、ないかもしれない」

トランプ大統領は、イランへ大規模攻撃を行う準備はできているとした一方で、まだ最終決定はしていないと話しました。

また、交渉は続いていて、「イラン側はこれまで見てきた中で、最も真剣な姿勢を見せている」としましたが、「だからといって合意に至るとは限らない」とも述べています。

アメリカメディアはトランプ大統領が24日、イランに対する軍事行動の拡大を検討するため、側近らと会談を行ったと報じています。

こうした中、サウジアラビアとイエメンの親イラン武装組織フーシ派の間で緊張が高まっています。

地元メディアは、サウジアラビア主導の連合軍が24日、イエメン西部にあるフーシ派の軍事拠点を攻撃したと報じました。サウジアラビアに対し海上封鎖を宣言し、紅海で船舶を攻撃したフーシ派に対する報復だとしています。