Snow Manが「THE FIRST TAKE」初登場 新曲「グッタイム」を一発撮りで披露
Snow Manが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。新曲「グッタイム」をスペシャルアレンジで一発撮りで披露する。
【動画】Snow Man阿部亮平、「プーさんタイム」スペシャルアンバサダーに就任
「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者数は1220万人（7月24日時点）。
第690回は、幅広い世代から愛されるアイドルグループSnow Manが初登場。披露するのは、何気ない瞬間の幸せこそがプレミアムなんだという想いが込められた、彼らの精神性を象徴したような楽曲「グッタイム」だ。「Billboard JAPAN Hot 100」で総合首位を獲得し、「Billboard Global 200」にもランクインした本楽曲を、彼らが持つハッピーでポジティブな空気感とともに、「THE FIRST TAKE」だけのコーラスを入れたスペシャルアレンジにて一発撮りで披露する。
Snow Manは「今回このような機会を作っていただいたことに本当に感謝しています。今回披露した『グッタイム』は初めて見てくださった方がSnow Manってどんなグループなんだろうって、ちょっとでも興味を持っていただける瞬間がたくさん散りばめられている楽曲になっていると思うので、歌詞なのか、メンバーの表情なのか、楽しそうな雰囲気なのか、何かを感じ取って日々プレミアムな時間を過ごして欲しいです」とコメントを寄せた。
Snow Manは、岩本照（リーダー）、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の9人組アイドルグループ。2026年4月にリリースしたグループ初のトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」は、初週売上90.7万枚を記録。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超えを達成した。最新デジタルシングル「グッタイム」が配信中だ。
「Snow Man - グッタイム／THE FIRST TAKE」は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて7月24日22時よりプレミア公開。
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「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者数は1220万人（7月24日時点）。
第690回は、幅広い世代から愛されるアイドルグループSnow Manが初登場。披露するのは、何気ない瞬間の幸せこそがプレミアムなんだという想いが込められた、彼らの精神性を象徴したような楽曲「グッタイム」だ。「Billboard JAPAN Hot 100」で総合首位を獲得し、「Billboard Global 200」にもランクインした本楽曲を、彼らが持つハッピーでポジティブな空気感とともに、「THE FIRST TAKE」だけのコーラスを入れたスペシャルアレンジにて一発撮りで披露する。
Snow Manは、岩本照（リーダー）、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の9人組アイドルグループ。2026年4月にリリースしたグループ初のトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」は、初週売上90.7万枚を記録。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超えを達成した。最新デジタルシングル「グッタイム」が配信中だ。
「Snow Man - グッタイム／THE FIRST TAKE」は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて7月24日22時よりプレミア公開。