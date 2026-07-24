“甘利田”市原隼人を待つ南国給食！ 『おいしい給食 season4』ゴーヤを握るティザービジュアル＆超特報解禁
市原隼人が主演するドラマ『おいしい給食 season4』（テレビ神奈川ほか）が、10月より放送スタートする。これに先立ち、ティザービジュアルと超特報が解禁された。
【動画】甘利田の前に広がる海 いざ、南国給食！ ドラマ『おいしい給食 season4』超特報
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
ほぼ全国民が体験している国民食・給食をテーマにした初のドラマとして、給食という“強制食”をいかにアレンジしておいしく味わうかという斬新な“メシテロ”に挑戦してきた本シリーズ。1984年に始まった物語は、1992年（平成4年）へと突入する。シリーズ全作を全力で駆け抜けてきた主演・市原の新たな挑戦が始まる。
今回解禁されたティザービジュアルでは、給食マニアの中学教師・甘利田幸男が、青い空とエメラルドグリーンの海が広がる沖縄を背景に、まるで巨大化したかのようなダイナミックな構図で登場。手には沖縄料理に欠かせないゴーヤをしっかりと握りしめ、これから歩むであろう給食道を見据えるような鋭い眼差しをカメラに向ける。ビジュアルに躍る「いざ、南国給食！」の文字が、シリーズおなじみの“給食バトル”の幕開けを予感させる。
さらに、シリーズの世界観を垣間見ることができる超特報も完成。映像は、沖縄の海をバックに、自転車にまたがった甘利田がぽつんと佇むカットからスタート。そして、沖縄の給食を前に両手を突き上げて甘利田ダンスを繰り広げる、シリーズおなじみの“本気の給食リアクション”も健在。沖縄ならではの給食を頬張り、天を仰ぐように味わう恍惚の表情は、“今回はどんな給食に甘利田が悶絶するのか”という視聴者の想像をかき立てることだろう。
また、新シーズン放送を記念し、Netflixではドラマ3シーズンと劇場版映画3本を配信中。2025年公開の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は、8月5日までU‐NEXTで独占配信中だ。たっぷりお腹を満たし、新シリーズに備えよう。
ドラマ『おいしい給食 season4』は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
【動画】甘利田の前に広がる海 いざ、南国給食！ ドラマ『おいしい給食 season4』超特報
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
今回解禁されたティザービジュアルでは、給食マニアの中学教師・甘利田幸男が、青い空とエメラルドグリーンの海が広がる沖縄を背景に、まるで巨大化したかのようなダイナミックな構図で登場。手には沖縄料理に欠かせないゴーヤをしっかりと握りしめ、これから歩むであろう給食道を見据えるような鋭い眼差しをカメラに向ける。ビジュアルに躍る「いざ、南国給食！」の文字が、シリーズおなじみの“給食バトル”の幕開けを予感させる。
さらに、シリーズの世界観を垣間見ることができる超特報も完成。映像は、沖縄の海をバックに、自転車にまたがった甘利田がぽつんと佇むカットからスタート。そして、沖縄の給食を前に両手を突き上げて甘利田ダンスを繰り広げる、シリーズおなじみの“本気の給食リアクション”も健在。沖縄ならではの給食を頬張り、天を仰ぐように味わう恍惚の表情は、“今回はどんな給食に甘利田が悶絶するのか”という視聴者の想像をかき立てることだろう。
また、新シーズン放送を記念し、Netflixではドラマ3シーズンと劇場版映画3本を配信中。2025年公開の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は、8月5日までU‐NEXTで独占配信中だ。たっぷりお腹を満たし、新シリーズに備えよう。
ドラマ『おいしい給食 season4』は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。