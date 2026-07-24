竹藪で保護された子猫が、子育て中の母猫と対面して…？あまりにも温かいその後の展開が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は131万回を超え「絆が出来る瞬間を見せていただきありがとうございます」「きっと出会うべくして出会ったのでしょうね」「素敵な家族に仲間入り出来て良かったね！」といったコメントが集まっています。

【動画：子育て中の母猫→亡くなった我が子そっくりな『保護子猫』と対面した結果…涙あふれる光景】

突然の出会い

Instagramアカウント「コア」に投稿されたのは、血のつながりのない母猫と子猫の、心温まるお話です。投稿者さんは、竹藪で鳴き続けていた子猫「グレー白くん」を保護したそうです。しばらくして、先に保護されていた猫ちゃん「グレーママ」と対面させることに。グレーママはグレー白くんにそっと近づき、びっくりした様子だったそうです。

母猫の深い愛情

実はグレーママは、保護と同時に子猫を出産したといいます。しかし、生まれた子猫のうち2匹は残念ながら亡くなってしまったのだそう。落ち込んでいたグレーママの前にやってきたグレー白くんが、亡くなった子猫によく似ていたため、驚いたようです。

そんなグレー白くんの前で、グレーママはゴロンと横になり、お乳をあげ始めたといいます。グレー白くんもグレーママを本当のママだと思っている様子だったそうです。この愛があふれる光景を見た投稿者さんは涙が止まらなかったのだそう。

仲良しな「兄妹猫」に

グレー白くんは、グレーママの生き残った子猫たちと月齢が同じくらいということもあり、すぐに仲良くなったそうです。ニャンプロをしてじゃれ合う姿は、本当の兄妹のようだったといいます。今後、グレーママと子猫たちは、ずっと幸せに暮らせるおうちを探すとのこと。深い愛情を見せてくれたグレーママと子猫たちに、素敵な家族が見つかることを願うばかりです。

投稿には「誰が見ても微笑ましい！グレーママの深い愛情に嬉し涙が止まらないです」「これ見たら泣けてきました！よかったね！ほんと…よかったね」「優しい主さんとママ、兄妹に出会えて、幸せな子猫ちゃんですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「コア」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「コア」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。