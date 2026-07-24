ドジャースナインがホワイトハウスを訪れる

2年連続でワールドシリーズを制したドジャースの選手たちが23日（日本時間24日）、ホワイトハウスを訪問してトランプ大統領と対面した。昨年限りで引退したクレイトン・カーショー氏も参加。「由伸の横にいるの胸熱」「あれ！ カーショーもいる」と注目の声が集まった。

選手やスタッフが会場に並ぶ中、最前列に立っていた1人がレジェンド左腕のカーショー氏だった。ベシアと山本に挟まれた位置で、チャコールグレーのスーツで存在感を見せていた。

X（旧ツイッター）では「カーショー由伸くんロハス大谷さんで並んでる」「カーショーさまもホワイトハウスに来てる」「カーショーもいるんだ」と驚いた声もあがっていた。

トランプ大統領はまだカーショー氏が現役だと勘違いしていたのか、「彼はまだいい投球をしているんでしょ？ そうだよね？」質問し、ロバーツ監督が「えーとですね。彼は今、家族と一緒に過ごしています」と説明する場面もあった。

その後は「もし、チームが必要としていたら貴方はまだ投げられますよね？」とカーショー氏に質問。カーショー氏は「投げません！」と返し、場内は笑いに包まれていた。（Full-Count編集部）