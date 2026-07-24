『ガンダム』新作アニメ発表で2027年展開 『機動戦士ガンダムRG アレックス ゼロ』映像＆場面カット解禁
『ガンダム』シリーズの新作アニメ『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』（アレックス ゼロ）が制作されることが決定した。2027年に展開され、あわせて映像＆場面カットが公開。監督・シリーズ構成は神山健治氏、主人公のアズミ・レイ役は大塚剛央が担当する。
【画像】公開された『機動戦士ガンダムRG アレックスゼロ』場面カット
同作は、2026年6月にSummer Game Festにて解禁されたゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）」と世界観を共有するアニメーション作品で、両作品を横断する新たなメディアミックス企画を「RGプロジェクト」として展開していく。
「RGプロジェクト」は、アニメーションとゲームが同一の世界観を共有しながら、それぞれ異なる距離感、異なる立場から世界を描いていくことで、ひとつの歴史を立ち上げていく新たなガンダムプロジェクト。従来のガンダム作品とは異なるアプローチで、「なぜガンダムが必要なのか」という存在の必然性を、神山健治監督とSF設定監修の円城塔氏の手で新たに構築。その世界観設計をベースに、アニメーションとゲームが同一の世界観と歴史を共有しながら、それぞれ異なる視点と距離感で物語を描く。
アニメーションでは、ゲームの物語から約100年前の時代を舞台に、その世界の“起点”となる物語を提供、一方ゲームでは、アニメーションで描かれた出来事と選択の積み重ねの先にある世界を舞台として、プレイヤー自身がその歴史の中に参加し、新たな選択を重ねていく体験を提供。物語を“見る”体験と、世界に“入り、関わる”体験。「RGプロジェクト」は、それぞれの体験者にとっての“いま”を起点に、ひとつの世界の時間を編み上げていくプロジェクトとなる。
『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』の物語は、太陽系外からもたらされた三つの福音により、人類は空前の繁栄を迎え、太陽系全域へ版図を広げた世界が舞台。
重力制御・超光速通信・イメージの物質化技術 マテリアライズ。これら三つの福音をもたらした恒星間航行可能物体は、しかし、発見から10年をまたずに暴走。攻撃的な自己増殖系を出現させる。人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。
３か月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年を A.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。月面やコロニーで生まれたこどもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになった A.A.45年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます。
主人公機・ガンダムZEROと主人公 アズミ・レイが描かれたティザービジュアルが初公開。世界の行方を左右する一人の少年と、その選択を共に背負う一機のMS…、ティザーPVでは世界観の断片と、その中で躍動するキャラクターやモビルスーツ、そしてアポカリプスなど物語の雰囲気を感じさせる映像になっている。
■アズミ・レイ役：大塚剛央コメント
ガンダムシリーズの新作に携われること、大変光栄に思います。神山監督の描く物語に、楽しく頭を悩ませながら収録に臨んでいました。今回、アニメとゲームのメディアミックスプロジェクトということで、展開にも非常にワクワクしています。『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』これからどうぞよろしくお願いいたします！
■監督・シリーズ構成：神山健治コメント
「宇宙世紀でも西暦でもない新しい世界線のガンダムを作ろう」という話をいただいた時に、地球連邦やジオンに代わる設定は？ニュータイプの概念はどうする？ミノフスキー粒子は？そもそも戦争はどこ行った？・・・ガンダムがガンダムたり得る理由をこねくり回すと、なんか楽しくない日々が続いた。いいじゃん、令和の時代に大好きなガンダムをゼロから作る機会を得ただけで最高かよ！そう思ったらなんかおもろいガンダムができてきた。それが『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』です。
■スタッフ情報
企画：サンライズ
原作：矢立肇、富野由悠季
監督・シリーズ構成：神山健治
SF設定監修：円城塔
ガンダムデザイン：清水栄一
キャラクターデザイン原案：STATO
キャラクターデザイン・総作画監督：高須美野子
音楽：椎名豪
制作：SOLA ANIMATION
製作：バンダイナムコフィルムワークス
【画像】公開された『機動戦士ガンダムRG アレックスゼロ』場面カット
同作は、2026年6月にSummer Game Festにて解禁されたゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）」と世界観を共有するアニメーション作品で、両作品を横断する新たなメディアミックス企画を「RGプロジェクト」として展開していく。
アニメーションでは、ゲームの物語から約100年前の時代を舞台に、その世界の“起点”となる物語を提供、一方ゲームでは、アニメーションで描かれた出来事と選択の積み重ねの先にある世界を舞台として、プレイヤー自身がその歴史の中に参加し、新たな選択を重ねていく体験を提供。物語を“見る”体験と、世界に“入り、関わる”体験。「RGプロジェクト」は、それぞれの体験者にとっての“いま”を起点に、ひとつの世界の時間を編み上げていくプロジェクトとなる。
『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』の物語は、太陽系外からもたらされた三つの福音により、人類は空前の繁栄を迎え、太陽系全域へ版図を広げた世界が舞台。
重力制御・超光速通信・イメージの物質化技術 マテリアライズ。これら三つの福音をもたらした恒星間航行可能物体は、しかし、発見から10年をまたずに暴走。攻撃的な自己増殖系を出現させる。人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。
３か月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年を A.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。月面やコロニーで生まれたこどもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになった A.A.45年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます。
主人公機・ガンダムZEROと主人公 アズミ・レイが描かれたティザービジュアルが初公開。世界の行方を左右する一人の少年と、その選択を共に背負う一機のMS…、ティザーPVでは世界観の断片と、その中で躍動するキャラクターやモビルスーツ、そしてアポカリプスなど物語の雰囲気を感じさせる映像になっている。
■アズミ・レイ役：大塚剛央コメント
ガンダムシリーズの新作に携われること、大変光栄に思います。神山監督の描く物語に、楽しく頭を悩ませながら収録に臨んでいました。今回、アニメとゲームのメディアミックスプロジェクトということで、展開にも非常にワクワクしています。『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』これからどうぞよろしくお願いいたします！
■監督・シリーズ構成：神山健治コメント
「宇宙世紀でも西暦でもない新しい世界線のガンダムを作ろう」という話をいただいた時に、地球連邦やジオンに代わる設定は？ニュータイプの概念はどうする？ミノフスキー粒子は？そもそも戦争はどこ行った？・・・ガンダムがガンダムたり得る理由をこねくり回すと、なんか楽しくない日々が続いた。いいじゃん、令和の時代に大好きなガンダムをゼロから作る機会を得ただけで最高かよ！そう思ったらなんかおもろいガンダムができてきた。それが『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』です。
■スタッフ情報
企画：サンライズ
原作：矢立肇、富野由悠季
監督・シリーズ構成：神山健治
SF設定監修：円城塔
ガンダムデザイン：清水栄一
キャラクターデザイン原案：STATO
キャラクターデザイン・総作画監督：高須美野子
音楽：椎名豪
制作：SOLA ANIMATION
製作：バンダイナムコフィルムワークス
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