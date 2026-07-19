イングランド、フランス相手に前半だけで4得点！　3位決定戦でアーセナル勢躍動

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　18日に行われるFIFAワールドカップ2026・3位決定戦で、フランス代表イングランド代表が対戦。イングランドが大量4点リードで試合を折り返した。

　開始3分にデクラン・ライスがインターセプトから見事なミドルシュートを突き刺すと、18分にはライスのコーナーキックからエズリ・コンサがヘディングシュートを叩き込む。

　さらに37分、フランスの守備が緩くなった隙を突いてブカヨ・サカが3点目を挙げると、前半アディショナルタイムにはエベレチ・エゼの縦パスに抜け出したサカが4点目をマーク。イングランドが4−0で前半を終えている。なお、フランスが前半だけで4失点を喫したのは、W杯史上初のことになる。


【ゴール動画】フランスvsイングランド