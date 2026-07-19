イングランド、フランス相手に前半だけで4得点！ 3位決定戦でアーセナル勢躍動
18日に行われるFIFAワールドカップ2026・3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦。イングランドが大量4点リードで試合を折り返した。
開始3分にデクラン・ライスがインターセプトから見事なミドルシュートを突き刺すと、18分にはライスのコーナーキックからエズリ・コンサがヘディングシュートを叩き込む。
さらに37分、フランスの守備が緩くなった隙を突いてブカヨ・サカが3点目を挙げると、前半アディショナルタイムにはエベレチ・エゼの縦パスに抜け出したサカが4点目をマーク。イングランドが4−0で前半を終えている。なお、フランスが前半だけで4失点を喫したのは、W杯史上初のことになる。
開始3分にデクラン・ライスがインターセプトから見事なミドルシュートを突き刺すと、18分にはライスのコーナーキックからエズリ・コンサがヘディングシュートを叩き込む。
さらに37分、フランスの守備が緩くなった隙を突いてブカヨ・サカが3点目を挙げると、前半アディショナルタイムにはエベレチ・エゼの縦パスに抜け出したサカが4点目をマーク。イングランドが4−0で前半を終えている。なお、フランスが前半だけで4失点を喫したのは、W杯史上初のことになる。
【ゴール動画】フランスvsイングランド
いきなりのゴラッソ炸裂⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ライスが狙い澄ましたミドルシュート！
開始早々イングランドが先制✅
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/p9A2MvTON2
追加点はセットプレーから✨— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ライスのCKをコンサが頭で合わせた！
イングランドがリードを広げる！
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/tuUfjBpWOZ
超ロングカウンター発動🔥🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ラッシュフォードのアシストからサカ！
サカの今大会初ゴールで前半で🏴が3点目👀
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Ja5jUAYeOK
ホットラインで決めた🔴⚪️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴エゼの神ターンから再びサカが決めた！
なんとイングランドが前半で4ゴール🥶
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/D03yqBXgyi