衝撃20K 高岡第一・前田侑大がノーノー&毎回20奪三振 夏の甲子園9回最多はあのメジャー左腕
◇第108回全国高校野球選手権 富山大会3回戦 高岡第一7−0富山北部（2026年7月18日 高岡西部総合公園野球場）
今秋ドラフト候補の最速156キロ左腕、富山・高岡第一の前田侑大（3年）が18日、富山北部との3回戦でノーヒットノーランを達成。最速155キロをマークし、毎回の20奪三振の快投だった。
甲子園大会での最多奪三振は1958年夏の徳島商・板東英二が準々決勝の魚津戦でマークした25三振が最多。ただしこの試合は延長18回を投げての記録だった。
9イニングでの最多は2012年夏に桐光学園・松井裕樹（現パドレス）が1回戦の今治西戦で記録した22奪三振。松井はこの大会では2回戦の常総学院戦でも19奪三振、準々決勝の光星学院戦では敗れたものの15奪三振をマークしており、いずれも毎回奪三振だった。
夏の甲子園大会の奪三振上位は以下の通り
25 板東英二（徳島商） 投球回18
23 江川 卓（作新学院） 投球回15
23 奥川恭伸（星 稜) 投球回14
22 松井裕樹（桐光学園） 投球回 9
21 上野精三（静岡中） 投球回19
21 穴沢 健一（成 田） 投球回15
21 工藤 公康（名古屋電気）投球回12