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　◇第108回全国高校野球選手権　富山大会3回戦　高岡第一7−0富山北部（2026年7月18日　高岡西部総合公園野球場）

　今秋ドラフト候補の最速156キロ左腕、富山・高岡第一の前田侑大（3年）が18日、富山北部との3回戦でノーヒットノーランを達成。最速155キロをマークし、毎回の20奪三振の快投だった。

　甲子園大会での最多奪三振は1958年夏の徳島商・板東英二が準々決勝の魚津戦でマークした25三振が最多。ただしこの試合は延長18回を投げての記録だった。

　9イニングでの最多は2012年夏に桐光学園・松井裕樹（現パドレス）が1回戦の今治西戦で記録した22奪三振。松井はこの大会では2回戦の常総学院戦でも19奪三振、準々決勝の光星学院戦では敗れたものの15奪三振をマークしており、いずれも毎回奪三振だった。

　夏の甲子園大会の奪三振上位は以下の通り

25 板東英二（徳島商）　 投球回18

23 江川　卓（作新学院） 投球回15

23 奥川恭伸（星　稜)　　投球回14

22 松井裕樹（桐光学園） 投球回 9

21 上野精三（静岡中）　 投球回19

21 穴沢　健一（成　田） 投球回15

21 工藤　公康（名古屋電気）投球回12