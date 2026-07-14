7月13日、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）が放送。しかし、メインMCを務める同局アナウンサーの安住紳一郎アナが急遽欠席。突然の事態に視聴者は騒然となった。

同日は番組冒頭から安住アナは不在。杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサー、南後杏子アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサーの4人でスタートした。その後、南後アナが「安住アナウンサーは、体調不良でお休みです」と欠席理由を説明。そのまま生放送を進行した。

「安住アナは、欠席前日の12日に放送されたTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』には通常通り出演。体調不良のそぶりは全く見せず、放送は何事もなく終了していたのです。そのため、次の日の生放送の欠席は、視聴者の間で衝撃が走ったようです」（テレビ局関係者）

安住アナが不在の生放送に、Xでは彼の体調を心配する声が相次いだ。

《体調不良？大丈夫か？》

《安住アナ大丈夫かな？働きすぎだよ》

《ゆっくり休ませてあげて欲しい》

今や安住アナを見ない日はないほど、TBSの番組やラジオに多数出演している。看板アナウンサーである一方、その“働きすぎ”を指摘する声は絶えない。

安住アナといえば2026年に入ってから、すでに体調を崩していたことがあると前出のテレビ局関係者は指摘した。

「2026年2月28日に放送された『情報7daysニュースキャスター』と、3月1日に放送された『安住紳一郎の日曜天国』を続けて欠席しました。当時も突然のお休みにファンは動揺しましたが、3日間ほど急性胃腸炎に悩まされ、ほとんどトイレから出られなかったと自身のラジオで語っていました。度重なる体調不良には、働き方を危惧する声が上がるのも無理はありません」

14日の生放送には、普段通りの姿を見せた安住アナ。前日の欠席の理由について述べ、視聴者に報告した。

「安住アナは、『上唇が急にハチに刺されたように膨れ上がってしまいまして』と経緯を話し、クインケ浮腫という症状が出たことを報告。 『一番腫れた時は3倍、4倍くらい腫れてびっくりしました』と当時の様子を振り返り、その恐怖を告白しました。いつも通りの笑顔を見せた安住アナの姿には、視聴者も安堵したことでしょう」（前出・テレビ局関係者）

これから気候も猛暑の時期を迎える。安住アナにも働きすぎには注意してもらいたいところだ。