（CNN）米中央軍は13日、イランの港を出入りする船舶に対する海上封鎖を、米東部時間14日午後4時から正式に再開すると発表した。

中央軍はX（旧ツイッター）に、「すべての船員は、オマーン湾およびホルムズ海峡の周辺海域を航行する際、船舶向け通報を確認し、国際VHFのチャンネル16を通じて米海軍部隊に連絡することを推奨する」と投稿した。

トランプ米大統領は同日、これに先立ち、イランに対する海上封鎖を再開し、米国がホルムズ海峡の「守護者」としての役割を果たすと表明。その際、「世界でも極めて不安定なこの地域の安全と治安を確保する」ための費用として、商船から貨物の価値の20%を受け取ると述べていた。

先週8日時点で、アラビア海北部には空母2隻と駆逐艦10隻以上を含む米海軍の艦船19隻が展開していた。

米国がイランの港湾封鎖に踏み切るのは、今回で2度目となる。

中央軍は投稿で、「米国による対イラン海上封鎖の再開は、4月13日から6月18日まで実施された最初の封鎖に続くものだ」と説明。「中央軍はこの2カ月間に、指示に従った船舶140隻以上の進路を変更させ、従わなかった9隻を航行不能にしたほか、人道支援を担う50隻以上の民間船舶ついては封鎖海域の通過を認めた」としている。