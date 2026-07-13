バター香るサクサク食感！マックの「ダブチ」が劇的に美味しくなる鳥羽シェフ絶賛アレンジ
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ダブチがサクサクに！鳥羽シェフマックアレンジ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」と題した動画を公開しました。動画では、鳥羽周作シェフが考案したという、マクドナルドの「ダブルチーズバーガー」を使った簡単で本格的なアレンジレシピを実践し、レビューしています。
アレンジの手順は非常にシンプルです。まず、ダブルチーズバーガーを包丁で半分にカットします。次に、少量のサラダ油をひいたフライパンでバーガーの断面を焼いていきます。こんがりと焦げ目がついてきたら、バターを投入。バンズの断面にバターをしっかりと吸わせながら焼き上げるのが、このレシピ最大のポイントです。調理中、「美味くなるなんて信じられないけどな」と半信半疑だった出演者も、こんがり焼き上がった断面を見ると「おーすごいすごいすごい」と期待を膨らませました。
いざ実食すると、サカモトは「確かにサクサクで美味いよ」と食感の良さを絶賛。氏原も「あ、本当だ。サクッ…」「明確に美味くはなってる」と驚きの表情を浮かべました。最終的な評価は5つ星中、星4つを獲得。「思ってたより美味かった」と、いつものハンバーガーが格段にレベルアップする味わいに大満足の様子でした。
テイクアウトして冷めてしまったハンバーガーの復活や、いつもと違う味わいを楽しみたい時に、ぜひこの「サクサクアレンジ」を試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・マクドナルド ダブルチーズバーガー 1個
・サラダ油 少々
・バター 1片
［作り方］
1. ダブルチーズバーガーを半分に切る。
2. フライパンに少量のサラダ油をひき、バーガーの断面を下にして焼く。
3. 断面に焦げ目がついたらバターを加え、バーガーに吸わせるようにさらに焼いて完成。
アレンジの手順は非常にシンプルです。まず、ダブルチーズバーガーを包丁で半分にカットします。次に、少量のサラダ油をひいたフライパンでバーガーの断面を焼いていきます。こんがりと焦げ目がついてきたら、バターを投入。バンズの断面にバターをしっかりと吸わせながら焼き上げるのが、このレシピ最大のポイントです。調理中、「美味くなるなんて信じられないけどな」と半信半疑だった出演者も、こんがり焼き上がった断面を見ると「おーすごいすごいすごい」と期待を膨らませました。
いざ実食すると、サカモトは「確かにサクサクで美味いよ」と食感の良さを絶賛。氏原も「あ、本当だ。サクッ…」「明確に美味くはなってる」と驚きの表情を浮かべました。最終的な評価は5つ星中、星4つを獲得。「思ってたより美味かった」と、いつものハンバーガーが格段にレベルアップする味わいに大満足の様子でした。
テイクアウトして冷めてしまったハンバーガーの復活や、いつもと違う味わいを楽しみたい時に、ぜひこの「サクサクアレンジ」を試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・マクドナルド ダブルチーズバーガー 1個
・サラダ油 少々
・バター 1片
［作り方］
1. ダブルチーズバーガーを半分に切る。
2. フライパンに少量のサラダ油をひき、バーガーの断面を下にして焼く。
3. 断面に焦げ目がついたらバターを加え、バーガーに吸わせるようにさらに焼いて完成。
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