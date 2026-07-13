【最終日】Amazon プライムデーでエレコムの電源タップや充電器などが最大42%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催されており、本日が最終日です。今回はセール対象商品の中からエレコムの製品をご紹介。エレコムは1986年に創業した日本の大手IT機器メーカーで、圧倒的な製品バリエーションと日常に溶け込む洗練されたデザインが特徴。現在では、パソコンやスマートフォンの周辺機器市場において不動の地位を確立しています。

ノートPCもスマホもこれ一台で。USB-C×2、USB-A×1の充電器

1ポート接続時は100Wを出力する、USB-C 3ポート充電器

ケーブル一体型で持ち運びにも最適なUSB-C充電器

USB-A×2、USB-C×1のモバイルバッテリー 20000mAh

ケーブルレスで充電しながら片手でスマホ操作

9時間の連続使用が可能。エレコムのiPad用充電式タッチペン

対応デバイス：iPad6/7/8/9/10、iPad Pro 11/12.9/13インチ、Air3/4/5/11・13インチ、mini5/6

やわらかく断線しにくいUSB-C＆USB-Cのケーブル

ライトニングケーブル＆USB-AのApple認証品ケーブル

機器ごとにON/OFFができ待機電力を節約できる、6個口の電源タップ

360°回転パーツで、倒れにくく壁掛けもできる10個口の電源タップ

サクサク軽い打ち心地のワイヤレスキーボード

確かな基本性能で頼りになる、進化したワイヤレストラックボール

自然な手の形で持てる形状を追求した"握らないマウス"

精密な操作感で、細やかなカーソルワークも思いのまま

液晶画面等に付着した指紋や皮脂、ホコリ等を拭き取るクリーニングクロス

ホコリをきれいに拭き取り、再付着を防止する除電ブラシ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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