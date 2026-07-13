【最終日】Amazon プライムデーでエレコムの電源タップや充電器などが最大42%OFFに
エレコムは1986年に創業した日本の大手IT機器メーカーで、圧倒的な製品バリエーションと日常に溶け込む洗練されたデザインが特徴。現在では、パソコンやスマートフォンの周辺機器市場において不動の地位を確立しています。
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ノートPCもスマホもこれ一台で。USB-C×2、USB-A×1の充電器
エレコム 充電器 合計65W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC10367BK
3,490円 → 2,790円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1ポート接続時は100Wを出力する、USB-C 3ポート充電器
エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC113100BK
5,490円 → 4,490円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブル一体型で持ち運びにも最適なUSB-C充電器
エレコム 充電器 Type-C USB-C 20W USB PD対応 ケーブル一体型 1.5m PSE認証品 GaN採用 折りたたみ式プラグ しろちゃん 【 iPhone16 15 等対応】 EC-AC6920WF
1,290円 → 1,049円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-A×2、USB-C×1のモバイルバッテリー 20000mAh
エレコム モバイルバッテリー 20000mAh 15W リチウムイオン電池 USB-C USB-A 合計3ポート ブラック EC-C39BK
3,890円 → 2,540円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブルレスで充電しながら片手でスマホ操作
エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W 軽量 小型 タイプC 直挿し USB-C一体型 スイング式コネクタ ケーブルいらずで挿すだけ充電 【 iPhone16/iPad 第10世代/Google Pixel9 対応】 ブラック EC-C28LBK
2,490円 → 1,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
9時間の連続使用が可能。エレコムのiPad用充電式タッチペン
対応デバイス：iPad6/7/8/9/10、iPad Pro 11/12.9/13インチ、Air3/4/5/11・13インチ、mini5/6
エレコム タッチペン 【11インチ(A16)、 iPad7/8/9/10、iPad Pro 11/12.9/13インチ、Air 11・13インチ(M3, M2)、mini5/6に対応】 iPad専用 ペンシル 急速充電 パームリジェクション 傾き検知 20分でフル充電 P-TPACSTAP07WWH
2,499円 → 1,440円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかく断線しにくいUSB-C＆USB-Cのケーブル
エレコム USB Type C ケーブル 1m 60W PD対応 やわらか 高耐久 シリコンメッシュ ケーブルバンド付き 【 iPhone(15以降)/MacBook/iPad/Galaxy/Android など対応 】 ホワイト MPA-CCECSM10WH
1,133円 → 670円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ライトニングケーブル＆USB-AのApple認証品ケーブル
エレコム ライトニングケーブル 1m Lightning to USB-A Apple認証品 12W iPhone 充電 【Mfi認証】 ホワイト MPA-UALECD10WH
1,099円 → 934円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
機器ごとにON/OFFができ待機電力を節約できる、6個口の電源タップ
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
1,899円 → 1,590円（16%オフ）
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360°回転パーツで、倒れにくく壁掛けもできる10個口の電源タップ
エレコム 電源タップ 10個口 2m マグネット 吊り下げ スリム 雷ガード ほこりシャッター ブラック ECT-2620BK
2,699円 → 2,290円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サクサク軽い打ち心地のワイヤレスキーボード
エレコム ワイヤレスキーボード メンブレン 薄型 フルキーボード テンキー ブラック TK-FDM110TXBK
2,680円 → 1,600円（40%オフ）
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確かな基本性能で頼りになる、進化したワイヤレストラックボール
エレコム ワイヤレス トラックボールマウス EX-G 握りの極み 6ボタン チルトホイール（左右スクロール） ブラック M-XT3DRBK
3,499円 → 2,790円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自然な手の形で持てる形状を追求した"握らないマウス"
エレコム マウス ワイヤレスマウス EX-G Bluetooth 静音 Mサイズ 5ボタン マルチペアリング 「AskDoctors評価サービス」認証 抗菌 ブラック M-XGM30BBSKABK
3,690円 → 3,130円（15%オフ）
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精密な操作感で、細やかなカーソルワークも思いのまま
エレコム ワイヤレスマウス Precisionist プレシジョニスト 静音 充電式 Bluetooth 無線2.4GHz 8ボタン マルチペアリング 3台 チルトホイール付 高性能IR LEDセンサー搭載 Mサイズ 2年保証 ブラック M-PN10MBMSABK
6,991円 → 4,990円（29%オフ）
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液晶画面等に付着した指紋や皮脂、ホコリ等を拭き取るクリーニングクロス
ホコリをきれいに拭き取り、再付着を防止する除電ブラシ
エレコム クリーナー 除電ブラシ 帯電防止繊維 回転タイプ 毛質 2WAY すきま用ブラシ付き ウォッシャブル ほこりとり ブラック KBR-AM013AS
1,280円 → 1,080円（16%オフ）
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その他のおすすめ商品
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,190円（20%オフ）
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Anker Style Pouch ガジェットポーチ ガジェットケース トラベルポーチ 難燃 小物入れポーチ 出張便利グッズ
4,990円 → 3,990円（20%オフ）
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【Amazon.co.jp限定】コクヨ ガジェットポーチ BIZRACK Mサイズ ダークグレー AMBG-BR200DM
2,255円 → 1,782円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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