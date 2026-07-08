W杯ベスト8が出揃う…フランスvsモロッコ、アルゼンチンvsスイスなど実現
FIFAワールドカップ2026・準々決勝に進出するチームが出揃った。
ラウンド16の8試合が4〜7日にかけて開催され、前回大会王者のアルゼンチン代表やフランス代表、スペイン代表などが勝ち上がった一方、ブラジル代表やポルトガル代表らが敗退。なお、共催国であるアメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表もラウンド16で姿を消すこととなった。
準々決勝ではフランス代表vsモロッコ代表、スペイン代表vsベルギー代表、ノルウェー代表vsイングランド代表、アルゼンチン代表vsスイス代表がそれぞれ対戦することが決定。試合は現地時間9〜11日にかけて開催される。
ラウンド16の結果、および準々決勝と準決勝の対戦カードは以下の通り。
■ラウンド16（7月4〜7日）
パラグアイ代表 0−1 フランス代表
カナダ代表 0−3 モロッコ代表
ポルトガル代表 0−1 スペイン代表
アメリカ代表 1−4 ベルギー代表
ブラジル代表 1−2 ノルウェー代表
メキシコ代表 2−3 イングランド代表
アルゼンチン代表 3−2 エジプト代表
スイス代表 0−0（PK戦：4−3） コロンビア代表
■準々決勝（7月9日〜11日）
フランス代表 vs モロッコ代表
スペイン代表 vs ベルギー代表
ノルウェー代表 vs イングランド代表
アルゼンチン代表 vs スイス代表
■準決勝（7月14〜15日）
フランス代表／モロッコ代表 vs スペイン代表／ベルギー代表
ノルウェー代表／イングランド代表 vs アルゼンチン代表／スイス代表
ラウンド16の8試合が4〜7日にかけて開催され、前回大会王者のアルゼンチン代表やフランス代表、スペイン代表などが勝ち上がった一方、ブラジル代表やポルトガル代表らが敗退。なお、共催国であるアメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表もラウンド16で姿を消すこととなった。
準々決勝ではフランス代表vsモロッコ代表、スペイン代表vsベルギー代表、ノルウェー代表vsイングランド代表、アルゼンチン代表vsスイス代表がそれぞれ対戦することが決定。試合は現地時間9〜11日にかけて開催される。
■ラウンド16（7月4〜7日）
パラグアイ代表 0−1 フランス代表
カナダ代表 0−3 モロッコ代表
ポルトガル代表 0−1 スペイン代表
アメリカ代表 1−4 ベルギー代表
ブラジル代表 1−2 ノルウェー代表
メキシコ代表 2−3 イングランド代表
アルゼンチン代表 3−2 エジプト代表
スイス代表 0−0（PK戦：4−3） コロンビア代表
■準々決勝（7月9日〜11日）
フランス代表 vs モロッコ代表
スペイン代表 vs ベルギー代表
ノルウェー代表 vs イングランド代表
アルゼンチン代表 vs スイス代表
■準決勝（7月14〜15日）
フランス代表／モロッコ代表 vs スペイン代表／ベルギー代表
ノルウェー代表／イングランド代表 vs アルゼンチン代表／スイス代表