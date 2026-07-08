W杯ベスト8が出揃う…フランスvsモロッコ、アルゼンチンvsスイスなど実現

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　FIFAワールドカップ2026・準々決勝に進出するチームが出揃った。

　ラウンド16の8試合が4〜7日にかけて開催され、前回大会王者のアルゼンチン代表やフランス代表、スペイン代表などが勝ち上がった一方、ブラジル代表やポルトガル代表らが敗退。なお、共催国であるアメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表もラウンド16で姿を消すこととなった。

　準々決勝ではフランス代表vsモロッコ代表、スペイン代表vsベルギー代表、ノルウェー代表vsイングランド代表、アルゼンチン代表vsスイス代表がそれぞれ対戦することが決定。試合は現地時間9〜11日にかけて開催される。

　ラウンド16の結果、および準々決勝と準決勝の対戦カードは以下の通り。

■ラウンド16（7月4〜7日）
パラグアイ代表　0−1　フランス代表
カナダ代表　0−3　モロッコ代表
ポルトガル代表　0−1　スペイン代表
アメリカ代表　1−4　ベルギー代表
ブラジル代表　1−2　ノルウェー代表
メキシコ代表　2−3　イングランド代表
アルゼンチン代表　3−2　エジプト代表
スイス代表　0−0（PK戦：4−3）　コロンビア代表

■準々決勝（7月9日〜11日）
フランス代表　vs　モロッコ代表
スペイン代表　vs　ベルギー代表
ノルウェー代表　vs　イングランド代表
アルゼンチン代表　vs　スイス代表

■準決勝（7月14〜15日）
フランス代表／モロッコ代表　vs　スペイン代表／ベルギー代表
ノルウェー代表／イングランド代表　vs　アルゼンチン代表／スイス代表


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